Schalke 04-Udinese dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Terza amichevole stagionale per l'Udinese in Austria: a testare la condizioni dei friulani ci sono i tedeschi dello Schalke 04.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

SCHALKE 04-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Schalke 04-Udinese

Schalke 04-Udinese Data: 17 luglio 2022

17 luglio 2022 Orario: 16.30

16.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Prosegue spedita la preparazione estiva dell'Udinese di Andrea Sottil, nominato allenatore in sostituzione di Gabriele Cioffi, scelto a sua volta dal Verona come erede di Igor Tudor, approdato sulla panchina del Marsiglia.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

Terza uscita pre-stagionale per i friulani in Austria: dopo le amichevoli contro Rapid Lienz e Union Berlino, per i bianconeri c'è un secondo ostacolo tedesco da affrontare.

Si tratta dello Schalke 04, tornato in Bundesliga dopo un anno di purgatorio in Zweite e voglioso di scalare nuovamente le gerarchie del calcio teutonico, dove fino a pochi anni fa si trovava in posizioni di vertice.

Impegno probante per l'Udinese, attesa in seguito da altri quattro incontri che precederanno l'esordio in campionato sul campo del Milan: sfide contro Bayer Leverkusen, Qatar, Paphos e Chelsea.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina troverete tutte le info necessarie per rimanere aggiornati su Schalke 04-Udinese: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come seguire il match in diretta tv e streaming.

ORARIO SCHALKE 04-UDINESE

L'amichevole tra Schalke 04 e Udinese sarà disputata domenica 17 luglio 2022 al 'Venue Waldstadion Mittersill' di Mittersill, in Austria. Calcio d'inizio previsto alle ore 16:30.

DOVE VEDERE SCHALKE 04-UDINESE IN TV

Schalke 04-Udinese sarà trasmessa da DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv oltre che su console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). App utilizzabile anche tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

SCHALKE 04-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Streaming di Schalke 04-Udinese possibile sempre grazie alla suddetta app di DAZN, disponibile per smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android. Da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e loggarsi con le credenziali per accedere al catalogo degli eventi e avviare la visione.

PROBABILI FORMAZIONI SCHALKE 04-UDINESE

SCHALKE 04 (4-3-1-2): Schwolow; Matriciani, Thiaw, Kaminski, Ouwejan; Mohr, Palsson, Latza; Drexler; Polter, Bulter. All. Büskens

UDINESE (4-3-1-2): Silvestri; Molina, Becao, Nuytinck, Udogie; Samardzic, Walace, Makengo; Pereyra; Beto, Deulofeu. All. Sottil