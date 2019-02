Schalke 04-Manchester City: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Andata degli ottavi di Champions League per il lanciatissimo Manchester City di Guardiola, impegnato sul campo dello Schalke 04.

Il lanciatissimo Mancester City di Guardiola torna in campo in Champions League nel primo round degli ottavi di finale: impegno sulla carta alla portata dei Citizens contro lo Schalke 04, sicuramente tra i club meno blasonati rimasti in corsa nella competizione.

La squadra tedesca non arriva ai quarti di finale di Champions League dalla stagione 2010/11, ma i precedenti casalinghi contro squadre inglesi non parlano a favore degli uomini di Tedesco: nelle ultime sei volte sono arrivati infatti soltanto due pareggi e quattro sconfitte.

La stagione dei padroni di casa non è fin qui esaltante: togliendo il secondo posto nel girone di Champions League, la squadra di Gelsenkirchen è attualmente alla posizione numero 14 in Bundesliga.

Situazione completamente diversa invece per il Manchester City, che ha riaperto la questione Premier League e ha segnato addirittura 15 reti nelle ultime quattro partite. Il roboante 6-0 rifilato al Chelsea di Sarri carica ulteriormente l'ambiente Citizens in vista della rincorsa europea.

QUANDO SI GIOCA SCHALKE 04-MANCHESTER CITY

Schalke 04-Manchester City si giocherà mercoledì 20 febbraio alle ore 21.00 sul prato della Veltins-Arena di Gelsenkirchen. Ritorno fissato al 12 marzo in terra inglese.

DOVE VEDERE SCHALKE 04-MANCHESTER CITY IN TV E STREAMING

Schalke 04-Manchester City sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football (canale 203 di Sky) e su Sky Sport (canale 253). La partita sarà inoltre visibile in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SCHALKE 04-MANCHESTER CITY

La notizia più positiva per Tedesco è il pieno recupero di Embolo, che si candida per una maglia da titolare al centro dell'attacco: alle sue spalle Serdar, Bentaleb e Konoplyanka. McKennie e Rudy i due mediani a protezione della difesa. Bruma preferito a Nastasic per un posto accanto a Sanè, confermati Caligiuri e Oczipka sulle corsie esterne.

Guardiola ripropone l'undici che ha travolto il Chelsea con lo scatenato Aguero a guidare il tridente: Sterling parte in vantaggio su Sanè per una maglia da titolare, sicuri del posto David Silva come pure De Bruyne e Fernandinho. Gundogan favorito su Bernardo Silva per completare il centrocampo. In difesa Laporte è ancora preferito a Otamendi.

SCHALKE 04 (4-2-3-1): Fahrmann; Caligiuri, Sanè, Bruma, Oczipka; McKennie, Rudy; Serdar, Bentaleb, Konoplyanka; Embolo.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; David Silva, Aguero, Sterling.