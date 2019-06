Schalke 04 in stile 'South Park': "Oh mio dio, abbiamo preso Kenny"

Per pubblicizzare l'arrivo dall'Everton del giovane Kenny, lo Schalke 04 ha postato un'immagine del Kenny più famoso, il personaggio di South Park.

Lo 04, dopo la stagione fallimentare, conclusa con una risicata salvezza, sta già programmando la prossima stagione, che dovrà necessariamente essere quella del riscatto.

Nella giornata odierna il club tedesco ha annunciato l'arrivo in prestito dall' del giovane Jonjoe Kenny. Il giocatore prenderà parte insieme alla sua nazionale all'Europeo Under 21 che si disputerà in e raggiungerà la sua nuova squadra solo successivamente.

Ironizzando sul suo cognome, la società ha postato su Twitter un'immagine del Kenny più famoso, ossia il personaggio della serie 'South Park', che aveva come caratteristica principale quella di morire in ogni episodio ma ricomparire come se nulla fosse successo in quello successivo.