Schalke 04-Bologna: dove vederla in tv e streaming

Prestigioso test per il Bologna, che dopo la sconfitta contro il Colonia affronta i tedeschi dello Schalke 04: tutte le informazioni sulla gara.

Dopo i primi facili test contro Sciliar e Virtus Bolzano, il cammino del ha incontrato il primo stop in precampionato contro i tedeschi del Colonia. La squadra rossoblù torna in campo contro un'altra formazione tedesca: lo 04 del nuovo allenatore Wagner.

La squadra rossoblù, guidata dal vice di Mihajlovic Miroslav Tanjga, è chiamata a riscattare la brutta prova offerta contro il Colonia, che si è imposto grazie alla doppietta di Kainz e alla rete di Churlinov. Inutile la firma finale di Orsolini, entrato solamente nell'ultima mezz'ora.

Il Bologna resterà nel ritiro austriaco di Neustift, in , fino al 3 agosto, quando completerà la serie di sfide contro le formazioni tedesche affrontando l' .

L'ultimo precedente contro lo Schalke 04 risale all'agosto del 2016, quando il Bologna venne sconfitto in amichevole 2-1 dalle reti di Di Santo e Tekpetey: nel mezzo il goal di Brienza. Gli uomini di Wagner arrivano da una stagione complicata in con una salvezza più sofferta del previsto: poco brillante anche l'attuale precampionato con i pareggi contro Wattenscheid e Twente e la sconfitta contro il .

In questa pagina tutte le informazioni su Schalke 04-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SCHALKE 04-BOLOGNA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Schalke 04-Bologna DATA 29 luglio 2019, ore 18:00 DOVE Kitzbuhel (Austria) TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO SCHALKE 04-BOLOGNA

La sfida amichevole Schalke 04-Bologna è fissata per lunedì 29 luglio 2019 con fischio d'inizio alle ore 18.00. Si gioca a Kitzbuhel, in Austria.

Schalke 04-Bologna andrà in onda in diretta e in esclusiva su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football. La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Gentile.

Tutti coloro che sono in possesso di un abbonamento Sky potranno seguire la gara amichevole Schalke 04-Bologna anche in diretta tramite la piattaforma Sky Go su tutti i pc, tablet e smartphone.

Il Bologna scenderà in campo con il consueto 4-2-3-1: sarà ancora Destro a guidare il reparto offensivo come punto di riferimento centrale, mentre Orsolini prenderà il posto di Palacio dal primo minuto nel trio di trequartisti. Dentro anche Donsah al posto di Nagy in mediana accanto a Svanberg. Denswil e Danilo guideranno ancora la retroguardia davanti a Skorupski. Burgstaller e Harit formeranno invece la coppia offensiva della formazione tedesca.

SCHALKE 04 (4-4-2): Nubel; Kenny, Nastasic, Kutucu, Oczipka; Raman, Stambouli, Mascarell, Matondo; Harit, Burgstaller.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Denswil, Danilo, Dijks; Svanberg, Donsah; Orsolini, Soriano, Sansone, Destro.