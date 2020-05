Schalke 04-Augsburg dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Lo Schalke 04 ospita l'Augsburg nel lunch match domenicale del 27° turno di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

La domenica della 27ª giornata di si apre con il lunch match di Gelsenkirchen fra lo 04 di David Wagner e l' di Heiko Herrlich. I Minatori sono settimi in classifica a pari merito con il a quota 37 punti, con un cammino di 9 successi, 10 pareggi e 7 sconfitte, i bavaresi occupano invece il 14° posto con il e hanno attualmente 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 15 sconfitte.

Nei 17 confronti nel massimo campionato tedesco fra le due squadre l'Augsburg ha vinto una sola volta, a fronte di 9 vittorie dello Schalke 04 e di 7 pareggi. L'unica affermazione dei bavaresi è arrivata in casa e risale al dicembre 2015.

Complessivamente lo Schalke è imbattuto da 8 gare contro l'Augsburg, avendo rimediato 4 vittorie e 4 pareggi. I recenti risultati negativi della formazione renana danno tuttavia speranze agli ospiti: i Minatori infatti non vincono in Bundesliga da 8 partite (4 sconfitte e 4 pareggi) e in questi match hanno realizzato appena 2 reti.

Dal canto suo, l'Augsburg è reduce da un pareggio e 4 sconfitte consecutive nelle ultime 5 giornate. I bavaresi sono inoltre la squadra che ha raccolto meno punti nel girone di ritorno: appena 4.

Il centrocampista Suat Serdar è il giocatore più prolifico dello Schalke 04 in campionato con 7 goal segnati, mentre Florian Niederlechner è il bomber dell'Augsburg con 11 reti all'attivo. Quest'ultimo ha inoltre nei renani la sua vittima preferita in Bundesliga, avendo realizzato contro di loro in carriera 4 goal in 6 partite. In questa pagina tutte le informazioni su Schalke 04-Augsburg: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SCHALKE 04-AUGSBURG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Schalke 04-Augsburg

Schalke 04-Augsburg Data: 23 maggio 2020

23 maggio 2020 Orario: 13.30

13.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SCHALKE 04-AUGSBURG

Schalke 04-Augsburg si giocherà la mattina di domenica 24 maggio 2020 a Gelsenkirchen nella cornice della Veltins-Arena e a porte chiuse, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara è in programma per le ore 13.30. Sarà il 18° confronto fra le due squadre in Bundesliga.

Il lunch match Schalke 04-Augsburg sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della partita è stata affidata a Gianluigi Bagnulo.

Qualora si preferisca seguire la partita in diretta , Schalke 04-Augsburg sarà visibile attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nella prima ipotesi, si dovrà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, nella seconda, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

C'è tuttavia anche un'altra opzione, rappresentata da Now Tv. Il servizio di streaming live e on demand di Sky consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Bundesliga, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Wagner punterà sul 4-4-2 con Burgstaller, favorito su Gregoritsch per partire dal 1', e Raman di punta. Sulle fasce a destra agirà Caligiuri, mentre a sinistra Schöpf è in vantaggio su Boujellab. In mezzo spazio a McKennie e Serdar. Dietro, davanti al portiere Schubert, Kenny e Oczipka saranno i due esterni bassi, mentre Sané e Nastasic formeranno la coppia centrale.

Herlicch si affiderà ad un classico 4-2-3-1. Dietro, con Luthe fra i pali, al centro della difesa Uduokhai dovrebbe spuntarla su Gouweleeuw, mentre i terzini saranno Framberger a destra e Max a sinistra. Sulla mediana Rani Khedira, fratello minore di Sami, affiancherà Baier. In attacco Niederlechner sarà il centravanti, con Richter, Löwen e Vargas a sostegno sulla trequarti.

SCHALKE 04 (4-4-2): Schubert; Kenny, S. Sané, Nastasic, Oczipka; Caligiuri, McKennie, Serdar, Schöpf; Burgstaller, Raman.

AUGSBURG (4-2-3-1): Luthe; Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max; R. Khedira, Baier; Richter, Löwen, Vargas; Niederlechner.