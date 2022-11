Lo scenario incredibile: Benzema potrebbe riunirsi alla Francia per giocare i Mondiali

Benzema sta recuperando dall’infortunio alla coscia sinistra più rapidamente del previsto: tecnicamente può tornare nel gruppo della Francia.

Karim Benzema tra i grandi protagonisti di Qatar 2022. Lo scenario che sembrava essere stato di fatto cancellato da un infortunio muscolare patito dal Pallone d’Oro a pochi giorni dall’esordio dei Blues ai Mondiali, potrebbe incredibilmente tornare ad essere realtà.

Nelle ultime ore infatti, hanno preso sempre più vigore le voci che vorrebbero un possibile ritorno di Benzema nel gruppo guidato da Didier Deschamps.

Il campione francese è stato costretto ai box da un infortunio alla coscia sinistra ma, secondo quanto rivelato dai media spagnoli, i tempi per il suo recupero potrebbero rivelarsi più brevi del previsto, tanto che potrebbe presto tornare a disposizione del Real Madrid per gli allenamenti che riprenderanno ad inizio dicembre (secondo Onda Madrid potrebbe essere pronto già per giovedì 1 dicembre).

Se così fosse, Benzema potrebbe benissimo riaggregarsi al gruppo dei Blues, visto che Didier Deschamps ha deciso di non sostituirlo nella sua lista dei convocati.

Formalmente quindi Benzema può ancora scendere in campo a Qatar 2022, ma tutto ovviamente dipenderà dal suo pieno recupero e dall’eventuale volontà del suo commissario tecnico di autorizzare il reintegro.

La Francia ha già staccato il pass per gli ottavi di finale e, in caso di ulteriore passaggio del turno, quarti si giocheranno solo tra il 9 ed il 10 dicembre e per tale data l’attaccante potrebbe risultare abile ed arruolabile.

A conferma del fatto che Benzema faccia ancora formalmente parte del gruppo dei convocati della Francia, anche quanto spiegato nei giorni scorsi dalla FIFA a RMC Sport: in caso di un nuovo trionfo dei transalpini ai Mondiali, le medaglie consegnate alla FFF, ovvero la Federazione calcistica francese, saranno comunque ventisei e quindi l’attaccante del Real Madrid risulterebbe campione del mondo anche senza mai scendere in campo.