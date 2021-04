Tebas rappresentante delle leghe europee nel Comitato Esecutivo dell'UEFA

La nomina dell'attuale presidente della Liga nel Comitato Esecutivo sarà ratificata il prossimo 20 aprile al 45° Congresso Ordinario UEFA.

Il presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano, è stato proposto da European Leagues come rappresentante delle leghe europee nel Comitato Esecutivo (ExCo) della UEFA per i prossimi 4 anni. Tebas sostituirà Lars-Christer Olsson, presidente uscente delle leghe europee ed ex presidente della lega professionale svedese.

Tebas, presidente della Liga, si è detto entusiasta per la nuova oppotunità. Il numero uno del calcio spagnolo ora proverà ad alzare il livello dei vari campionati, così da dare ancora più visibilità nel presente e nel futuro della sua nuova era in Europa.

Dopo la proposta, Tebas ha parlato così:

"E' una responsabilità che assumo con orgoglio e con l'impegno di continuare a lottare per la crescita delle leghe nazionali che rappresento, il vero motore del calcio".

La nomina, che è già stata approvata dal Comitato dei Delegati de LaLiga, sarà ratificata al 45° Congresso Ordinario UEFA previsto per il 20 aprile.