Le scelte di Sarri per il Lione: Chiellini, Khedira e Douglas Costa in tribuna

Quattro giocatori non siederanno nemmeno in panchina al Groupama Stadium: Chiellini, Khedira, Douglas Costa, ma anche il terzo portiere Pinsoglio.

Cristiano Ronaldo, Dybala e Cuadrado in attacco. Bentancur e Rabiot in mezzo al campo. Eccetera eccetera. Ma, oltre a coloro che vanno in campo, ci sono anche coloro che - se la vedranno dalla tribuna: quattro giocatori, per la precisione.

I pezzi grossi sono Giorgio Chiellini, Sami Khedira e Douglas Costa. I tre, reduci da infortuni più o meno gravi (decisamente grave, nel caso del difensore), non andranno dunque nemmeno in panchina accanto a Sarri.

Lo stesso tecnico, peraltro, aveva in pratica già predicato pazienza per Khedira e Douglas Costa:

"È importantissimo che si stiano allenando in gruppo. Sicuramente hanno ancora bisogno di allenarsi per raggiungere la piena efficienza agonistica".

Il quarto elemento della Juventus che siederà sulle tribune del Groupama Stadium è Carlo Pinsoglio, il terzo portiere bianconero. Poche sorprese: in campo andrà il titolare Szczesny e in panchina, pronto all'uso, ci sarà Gigi Buffon.