Scaroni attacca: "Il Milan nel mondo la Juventus non la vede nemmeno"

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato di Juventus durante un evento a Rimini: "ll Milan è una squadra mondiale, la Juventus italiana".

Intervenuto nel corso del meeting di Rimini durante il confronto sul tema 'Storie di manager, storie di uomini e di donne", il presidente del , Paolo Scaroni, ha parlato anche di .

Scaroni ha infatti voluto ricordare i successi a livello europeo del Milan e l'importanza che il club continua ad avere nel mondo. Uno status che, a suo modo di vedere, la Juventus non ha ancora raggiunto in questi anni.

"Il Milan nel mondo la Juventus non la vede nemmeno, nel senso che il Milan è una squadra mondiale, perché ha vinto sette , la Juventus è una squadra italiana perché vince tanti scudetti, tanto di cappello, sono stati bravissimi. Ma lo dico in senso della fan base. Tu devi riuscire ad andare a vendere i tuoi prodotti a chi tifa Milan, in Indonesia, in , in , ma se non vinci più Champions League, tra un po’ in Indonesia, Thailandia e Brasile non ci sono più tifosi del Milan, quindi hai due montagne da scalare contemporaneamente, cosa che noi cerchiamo di fare".

Il patron dei rossoneri ha utilizzato questo confronto anche per far capire come all'interno del Milan sia importante portare a termine quella rivoluzione che Elliott ha iniziato. Il Diavolo deve infatti tornare a vincere e migliorare il proprio fatturato per continuare ad avere un largo seguito nel mondo.

"Non vorrei sembrarvi venale ma è tutta questione di soldi. Perché il Milan non va bene? Lo spiego subito: il Milan fattura 200 milioni e il 700 milioni. Vuol dire che il Real Madrid può comprare migliori giocatori e pagarli di più".

Per questo motivo i risultati sportivi devono essere migliori. Senza tralasciare l'aspetto economico.

"Ma come faccio ad andare a fatturare un miliardo? Si ha davanti a sé due montagne da scalare contemporaneamente: una prima montagna che è quella dei risultati sportivi, se perdi tutte le partite non vai da nessuna parte; ed una seconda montagna dei risultati economici, devi avere un nuovo stadio, devi cercare dei nuovi sponsor, devi vendere i tuoi diritti televisivi il più che puoi, devi andare a prendere la tua fan base nel mondo e fare in modo che sia ricettiva dei tuoi prodotti per aumentare il tuo fatturato".

