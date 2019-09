Scandalo 'The Best' sulla FIFA: accuse di voti truccati a favore di Messi

Juan Barrera e Zdravko Logarusic hanno reso pubblico di non aver mai votato per Messi: la Federcalcio egiziana ha scritto una lettera alla FIFA.

Polemiche su polemiche. L'assegnazione a Lionel Messi del premio 'The Best' come miglior calciatore dell'anno ha finito per sollevare un vero e proprio polverone intorno alla FIFA. E c'è chi parla addirittura di scandalo.

E non si tratta del fatto che Cristiano Ronaldo abbia disertato la cerimonia di lunedì sera al Teatro alla Scala di Milano, bensì delle scottanti dichiarazioni rilasciate da Juan Barrera e Zdravko Logarusic.

Rispettivamente capitano della Nazionale del Nicaragua e CT del Sudan, Barrera e Logarusic hanno voluto far sapere che i rispettivi voti sono stati truccati. Entrambi infatti si sono visti indicare come votanti di Messi per il premio 'The Best' mentre nessuno dei due pare aver mai dato il proprio voto all'asso argentino.

Con un tweet postato a poche ore dall'annuncio del vincitore, Barrera ha infatti specificato di non aver preso parte alle votazioni di questa edizione del 'The Best', poiché dice di non aver mai ricevuto alcuna mail dalla FIFA per poter esprimere le proprie preferenze.

Il fatto che il massimo organo del calcio mondiale lo abbia indicato come votante nell'ordine di Lionel Messi, Sadio Mane e Cristiano Ronaldo è dunque una falsità, come dichiarato dal diretto interessato ad 'ABC Futbol'.

"Non ho votato per Messi. Sono stato molto sorpreso di vedermi nella lista dei capitani che hanno votato per Messi quando quest'anno non ho votato. La FIFA afferma che mi ha inviato il link per votare alla mia e-mail, ma non l'ho mai ricevuto, quindi se non l'ho mai ricevuto, come ho fatto a votare? Come posso apparire nella lista dei capitani che hanno votato per Messi se non ho potuto votare?".

Parole alle quali fanno eco quelle di Zdravko Logarusic, CT del Sudan che la FIFA ha indicato a sua volta come una delle persone che ha votato Messi. Il croato afferma invece di aver espresso i propri gradimenti per Mohamed Salah, Sadio Mane e Kylian Mbappe e non per Lionel Messi, Virgil Van Dijk e Sadio Mane, come reso pubblico dalla FIFA.

A dimostrazione di questo fatto ci sarebbero anche degli scatti del foglio utilizzato da Logarusic per votare e che sono stati subito divulgati in rete.

Per questo motivo la Federcalcio egiziana ha deciso di inviare una lettera alla FIFA nella quale chiedere spiegazioni (dato che il voto di Logarusic sarebbe dovuto andare a Salah), aggiungendo anche che pure i voti di Shawky Gharib (CT dell'Under 23 egiziana) e Ahmed Elmohamady (capitano) non sono stati conteggiati. Entrambi avevano votato per Salah, come riportato dalla 'BBC'.

Una serie di misteri che ora la FIFA dovrà svelare, provando così a portare un po' di chiarezza in una vicenda che al momento pare più oscura che mai.