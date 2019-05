Scandalo in Spagna, diversi arresti per calcioscommesse: c'è anche l'ex Real Madrid Raúl Bravo

Terremoto nel calcio spagnolo, dove sono stati arrestati diversi giocatori per corruzione: fermato anche il presidente dell'Huesca e un medico.

Ennesimo caso di corruzione nel mondo del calcio. Questa volta i fatti sono accaduti in , dove, come riportato da ''El Periodico', diversi giocatori della e della Segunda Division sono stati arrestati con l'accusa di appartenere a un'organizzazione criminale.

Indagati per corruzione tra privati e riciclaggio di denaro, ad essere arrestati dalla Polizia spagnola per il momento sono i calciatori Borja Fernandez (Valladolid), Samu Saiz ( ), Iñigo Lopez (Deportivo) e gli ex giocatori Carlos Aranda e Raúl Bravo, il quale ha giocato nel , oltre che il presidente dell' Agustín Lasaosa e il dottore dello stesso club Juan Carlos Galindo Lanuza.

🔴 Además de varios futbolistas en activo y exjugadores, también ha sido detenido el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa https://t.co/e9oBdgvTio — El Periódico (@elperiodico) May 28, 2019

Proprio l'ex Real Madrid Raúl Bravo sarebbe anche considerato il leader di questa associazione che tra il 2016 e il 2018 avrebbe truccato diverse gare dei campionati spagnoli. A commentare la notizia a 'Marca' è stato poi il presidente della Liga Javier Tebas.