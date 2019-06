Scandalo in Inghilterra: ex allenatore del Southampton arrestato per abusi sessuali

Ennesimo incredibile scandalo nel mondo del calcio. Bob Higgins, 66enne ex allenatore del settore giovanile del è stato condannato a 24 anni e 3 mesi di carcere per aver abusato sessualmente di 24 ragazzi.

Secondo quanto specificato dal comunicato rilasciato dalla Polizia dell'Hampshire, Higgins tra il 1971 e il 1996 ha abusato per 45 volte di 24 giovani calciatori delle giovanili del Southampton e del Peterborough United, approfittando del suo ruolo di allenatore.

Former #Southampton and #Peterborough youth coach Bob Higgins has been jailed for more than 24 years for sexually abusing 25 boys in the 70s, 80s, and 90s. The vast majority of the boys were aspiring young footballers. Full details are online: https://t.co/VirGeE1gSJ pic.twitter.com/F1FlkUwMY4