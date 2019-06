Scandalo alla FIFA: il vicepresidente Ahmad fermato e poi rilasciato

Ahmad, vicepresidente FIFA e numero uno della CAF, è stato fermato e poi rilasciato a Parigi per un presunto caso di corruzione.

Non c'è pace per la FIFA. Il numero due del massimo organismo calcistico mondiale, Ahmad Ahmad, è stato infatti fermato e poi rilasciato quest'oggi a Parigi con l'accusa di corruzione "relativamente al suo mandato come presidente della CAF". A renderlo noto, in base alle informazioni in suo possesso, è stata la stessa FIFA attraverso una propria nota ufficiale.

L'arresto era arrivato all'indomani della rielezione di Gianni Infantino come presidente e ha suscitato grande scalpore, soprattutto perché il massimo organismo calcistico mondiale si è battuto tanto negli ultimi anni per eliminare la corruzione dal suo interno.

"La FIFA - prosegue la nota - non è a conoscenza dei dettagli relativi a questa indagine e pertanto non è in grado di esprimere alcun commento specifico. Inoltre è pienamente impegnata a sradicare tutte le forme di illecito".

Il massimo organismo calcistico ricorda quindi il lavoro fatto negli ultimi tempi: "La FIFA ha lottato per uscire dalla crisi della corruzione esplosa con l'arresto di alcuni funzionari nel maggio 2015. - si legge nel comunicato - Non c'è più spazio per la corruzione nella FIFA".

Dopo esser stato interrogato per alcune ore dagli inquirenti su un presunto caso di corruzione legato alla sua attività con la CAF, Ahmad Ahmad secondo quanto riporta 'Sky Sport' è stato rilasciato dagli inquirenti francesi, ma quanto accaduto alla vigilia dei Mondiali femminili e prima della Coppa d'Africa 2019 è destinato a far discutere.