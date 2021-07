Scambio sull'asse Tottenham-Siviglia: Bryan Gil agli 'Spurs', Lamela in Andalusia

'El Coco' saluta Londra e firma con il Siviglia: percorso inverso per l'esterno spagnolo. Nelle casse andaluse anche un conguaglio da 25 milioni.

In attesa di definire l'operazione Gollini con l'Atalanta, il Tottenham è sul punto di piazzare un altro colpo di prospettiva. E' ormai ai dettagli la trattativa con il Siviglia che darà il là allo scambio tra Erik Lamela e Bryan Gil.

Gli 'Spurs' hanno accelerato in maniera veemente sul laterale iberico classe 2001 e l'accordo sarebbe ad un passo dalla linea del traguardo. Nelle casse del club andaluso finiranno 25 milioni di euro oltre al cartellino dell'ex romanista Lamela che si prepara a salutare Londra dopo una lunga militanza durata otto anni.

Con la maglia del club londinese 'El Coco' ha collezionato 255 gettoni di presenza senza mai vincere alcun trofeo e viaggiando spesso e volentieri a corrente alternata esibendo sprazzi di un talento mai in discussione ma decisamente intermittente. Dopo aver giocato in Serie A e in Premier League, ad attenderlo c'è una nuova avventura nella massima serie spagnola dove militerà nelle prossime tre stagioni.

Al suo posto, invece, arriva un giovane di belle speranze nonché prodotto del vivaio del club. Dopo la trafila nella 'cantera' andalusa, Bryan GIl ha debuttato in Liga nella stagione 2018-2019 prima di spendere un paio di parentesi in prestito con le mani di Leganes ed Eibar.

Ad anni 20 - compiuti a febbraio - ecco la grande opportunità su suolo britannico agli ordini del nuovo tecnico Nuno Espirito Santo.