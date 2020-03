Scambio sul tavolo tra Juventus e Barcellona: Douglas Costa per Rakitic

Juventus e Barcellona nelle ultime finestre di mercato hanno studiato vari affari, compreso un possibile scambio tra Rakitic e Douglas Costa.

L'asse - negli ultimi tempi è diventato dei più roventi. Tante idee studiate, un'operazione andata in porto: Matheus Pereira alla corte dei blaugrana, Alejandro Marques in bianconero. Un modo per consolidare i rapporti e, soprattutto, per porre le basi per altri eventuali affare in futuro.

I catalani, nell'ultima sessione di mercato, hanno pensato a diversi giocatori di proprietà della . Dal pallino Federico Bernardeschi a Emre Can (finito al ), passando per Douglas Costa. Il tutto, mettendo costantemente sul piatto Ivan Rakitic, sempre più propenso a cambiare aria al termine della stagione.

A riportare quest'indiscrezione, direttamente dalla , è il 'Mundo Deportivo', secondo cui le parti avrebbero cercato di impostare un clamoroso scambio. Con Douglas Costa che sarebbe dovuto approdare nella e Rakitic in .

Tuttavia, all'insegna delle valutazioni economiche, le società non hanno trovato l'intesa. E, per questo motivo, la Signora ha deciso di concedere un'ultima chance al brasiliano, alle prese con un feeling speciale con l'infermeria. Mentre il croato, dal canto suo, nel tempo ha perso gerarchie nel centrocampo del Barcellona.

Insomma, uno dei tanti retroscena appartenenti al mercato. Che sottolinea, però, come questi due club siano destinati a completare altri affari nel breve e lungo termine. A patto, tuttavia, che tornino i numeri. Il bilancio, per ambedue le società, mai come questa volta è l'unica cosa che conta.