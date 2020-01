Scambio Pereira-Marqués: Juventus e Barcellona chiudono in settimana

Mentre trattano Bernardeschi e Rakitic, Juventus e Barcellona stanno per concludere un altro scambio: Matheus Pereira in Catalogna, Marqués a Torino.

Federico Bernardeschi per Ivan Rakitic, ma non solo. Le chiacchiere di mercato tra e non si stanno limitando a uno scambio che, se concretizzato nelle ultime due settimane del mercato invernale, avrebbe del clamoroso: in padella sta bollendo anche qualcos'altro.

Un altro scambio tra il club bianconero e quello azulgrana è sempre più vicino alla fumata bianca: quello tra il ventunenne Matheus Pereira, trequartista brasiliano che i bianconeri hanno lasciato in prestito al , e l'attaccante spagnolo di origini venezuelane Alejandro Marqués, classe 2000, pronto a compiere il percorso opposto e arrivare a .

Una trattativa impostata qualche settimana fa e ora, apparentemente, pronta a vivere la propria fase finale. Tanto che, secondo 'Tuttosport', la chiusura dell'operazione Pereira-Marqués è in programma già per la prossima settimana.

Marqués compirà 20 anni ad agosto e attualmente milita nella seconda squadra del Barcellona, in Segunda B (terza serie spagnola): zero goal in 11 presenze. La scorsa estate ha partecipato all'Europeo Under 19 con la , laureandosi campione. Sarà inizialmente aggregato alla Primavera.