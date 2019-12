Scambio Paredes-Emre Can, il PSG non ci sta: chiesto anche De Sciglio alla Juventus

Juventus e PSG ragionano sullo scambio ma sono in disaccordo sulle valutazioni dei calciatori: secondo il PSG l'argentino vale 10-15 milioni in più.

La ha aperto un asse molto caldo e solido con il . In un modo o nell'altro le due squadre sembrano orientate a concludere uno o più affari. Il è sempre interessato ad Emre Can e anche a De Sciglio, mentre i bianconeri sono attratti da Leandro Paredes.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere di ', Juventus e PSG stanno proprio ragionando su uno scambio che coinvolgerebbe Leandro Paredes ed Emre Can. La Vecchia Signora vorrebbe un cambio alla pari, ovvero un semplice scambio di cartellini, ma i francesi non sono d'accordo sulla valutazione dei due calciatori.

Il Paris Saint-Germain valuta infatti il cartellino di Paredes 10-15 milioni di euro in più rispetto a quello di Emre Can e per questo conta di inserire nella trattativa anche De Sciglio, vecchio pallino.

Ma così la Juventus non è intenzionata ad andare avanti nella trattativa e prova a studiare una nuova proposta per convincere il PSG a cedere il centrocampista argentino, anche solo in prestito con diritto di riscatto.