Scambio Higuain-Morata per il Milan? Gattuso: “Mi tengo stretto Gonzalo”

Gattuso parla alla vigilia del match che vedrà il Milan opposto alla Fiorentina: "Mi chiedo sempre come poter migliorare la mia squadra".

Messo alle spalle il pareggio con il Bologna e soprattutto la cocente eliminazione dall’Europa League, il Milan affronterà sabato pomeriggio a San Siro la Fiorentina in un match che mette in palio punti pesanti. Da un lato infatti, i meneghini vogliono difendere il loro quarto posto in classifica, dall’altro i gigliati cercano la prima vittoria lontano da Firenze.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gennaro Gattuso, parlando nella consueta conferenza stampa di presentazione del match, ha commentato il momento che sta vivendo la compagine rossonera.

“Io sono convinto che domani faremo qualcosa in più. E’ da un po’ di tempo che quando questa squadra è chiamata a fare il salto di qualità non ci riesce. Ci manca questo, forse è una questione di personalità o di esperienza. Mi chiedo sempre come possiamo fare a migliorare, ora però dobbiamo solo pensare a preparare bene la partita di domani perchè la Fiorentina ha giocatori molto validi dal punto di vista tecnico”.

Il tecnico rossonero ha svelato come intende giocare contro la Fiorentina.

“Come ho detto, troveremo una squadra che può contare su giocatori tecnicamente bravi. Dovremo essere bravi ad imporre il nostro gioco e a non concedere del campo a loro. La Fiorentina gioca sui 60-70 metri e non questa cosa non possiamo permettercela”.

Gattuso ha parlato di quelle che oggi sono le sue preoccupazioni.

“A me preoccupa il fatto che potevamo allungare in classifica a Bologna e invece abbiamo giocato in modo scolastico. E’ mancata la giocata per portare a casa i tre punti. Non abbiamo avuto qualità, non siamo stati bravi a livello tecnico, è mancato ciò che serviva contro una squadra che giocava tutta sotto la linea della palla. Mi preoccupa la testa dei miei giocatori e questo perchè veniamo da tre partite nelle quali abbiamo fatto difficoltà".

L’allenatore del Milan ha smentito le voci legate ad un possibile scambio Higuain-Morata a gennaio.

“A me questa cosa non risulta, io mi tengo stretto Gonzalo. Negli ultimi anni il Chelsea non è mai andato a comprare giocatori di 30 o 31 anni. Higuain non sta attraversando un grande momento, ma questo vale per tutti noi. Detto questo siamo comunque quarti in classifica e adesso dobbiamo pensare il meno possibile”.

Higuain è reduce da un periodo complicato, Gattuso però vuole continuare a puntare sull’argentino.

“Io non ho dubbi su Higuain, quelli li ho su di me quando non sono capace di mettere i ragazzi in condizione di esprimersi al meglio. Stiamo facendo fatica, ma vale per tutti. In mezzo ci sta mancando un po’ di qualità e cambiando modulo abbiamo cambiato anche modo di giocare. Stiamo giocando tutti con il freno a mano tirato”.

Gattuso sa che l’obiettivo del Milan è arrivare almeno al quarto posto in campionato.

“E’ quello che mi è stato chiesto dal primo giorno, non sarà facile ma adesso siamo comunque quarti. Quello che dobbiamo fare è sbagliare il meno possibile. E’ vero che tutti dobbiamo darci una svegliata, ma quando si parla del Milan sembra che si parli di una squadra che è nona in classifica. Possiamo dare di più, dobbiamo continuare a lavorare con serietà. Io poi sono tranquillo, non penso al fatto di poter essere cacciato. L’eliminazione dall’Europa League è stata una mazzata e a Bologna ci aspettavamo tutti qualcosa di più, ma tutto poi va analizzato con lucidità. Io penso solo a far migliorare la mia squadra”.

L’apertura della finestra invernale di calciomercato si avvicina, Gattuso non si sbilancia su eventuali movimenti.

“C’è chi viaggia troppo, pensate chissà quale mercato farà il Milan. Io credo che chiuderemo una o due operazioni. Certamente ci serve un giocatore in avanti perchè siamo solo in due, ci serve uno che possa fare il centrale o l’esterno. Se qualcuno poi uscirà, vedremo se sarà possibile fare anche qualcosa a centrocampo”.

Gattuso si aspetta dei miglioramenti da parte della sua squadra.

“Ad inizio stagione siamo partiti frenati, abbiamo perso un po’ di punti per strada. Questa è una squadra che ha dei pregi e dei difetti, adesso deve solo fare grande attenzione e sbagliare il meno possibile. E’ inutile fare il 70% di possesso a Bologna e poi non tirare. Ci sono tanti aspetti da migliorare e qualche singolo può dare ancora qualcosa in più”.

I rossoneri contro la Fiorentina dovranno rinunciare a uomini importanti a centrocampo, Gattuso esclude l’ipotesi di un Calhanoglu regista.

“Il regista lui non l’ha mai fatto, ha fatto invece la mezzala, un ruolo che a ricoperto anche quando giocava in Germania. Se domani dovesse giocare a centrocampo lo farà da mezz’ala. Montolivo? Io non ho nulla contro di lui, faccio solo delle scelte. In questo momento faccio giocare chi vedo più avanti di lui”.

Gattuso ha chiuso definitivamente il caso Cutrone.

“Si è scusato con la squadra. A me certe scenate non piacciono, non si deve mai mancare di rispetto alla squadra. E’ importante il fatto che già il giorno dopo abbia chiesto scusa a tutti. Ha parlato prima che lo facessi io, è stato bravo”.

Paquetà ha iniziato a lavorare con i suoi nuovi compagni, Gattuso ha svelato come l’ha visto.

“Ha 21 anni e grandissime qualità, ma non pensate che sia venuto qui a farci vincere le partite, perchè altrimenti si parte con un altro problema. Gli servirà tempo, ma ha i mezzi giusti. Evitate di fare titoloni su di lui”. L'articolo prosegue qui sotto

Gattuso ha spiegato cosa lo induce a pensare positivo.