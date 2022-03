Scamacca punta ai Mondiali: "Dobbiamo qualificarci, siamo l'Italia"

E' uno degli attaccanti con maggiori prospettive di crescita ma che già ha saputo imporsi in Serie A ed è destinato a essere uno degli uomini mercato dell'estate 2022.

Eppure Gianluca Scamacca non sembra pensare troppo in là. Intervistato dal Corriere dello Sport, l'attaccante del Sassuolo non pensa alle voci di mercato.

"Le voci di interessamento di grandi club fanno piacere, sono uno stimolo. Ma non seguo troppo il calciomercato, certe situazioni non si concretizzano in fretta"

Sui prossimi impegni dell'Italia, in vista del playoff per la qualificazione ai Mondiali, Scamacca non si tira indietro.

"Sappiamo tutti che è un momento importante, bisogna essere concentrati e dare tutto, per l’Italia e gli italiani. Tutti daremo il massimo per portare l’Italia al Mondiale. Gli spareggi bisogna vincerli per forza.

Mi sono trovato benissimo nelle prime convocazioni, sono stato accolto come in una famiglia. E’ un gruppo compatto, si è visto soprattutto all’Europeo.

Solo noi possiamo limitarci. L’Italia ha dimostrato di essere una squadra forte, se la può giocare con tutti. Dipenderà molto da noi, l’avversario conta fino a un certo punto. Siamo l’Italia".

Scamacca torna poi sul suo passato alla Roma, quando era giovanissimo, prima di lasciare Trigoria per trasferirsi all'estero.

"Ho un bel ricordo, Roma è casa mia. La Roma è stata un pezzo del mio percorso e della mia storia, conservo bei ricordi di momenti che ho vissuto lì. Non ho rimpianti, ho preso una strada diversa, sono contento di quello che ho fatto. Andare via dall'Italia non è stato facile, ma ho sempre avuto le idee ben chiare, ho sempre seguito il mio istinto e la mia testa: sono convinto di aver fatto le scelte giuste".

Sulla stagione in corso, il centravanti del Sassuolo individua nella trasferta di San Siro contro l'Inter uno dei punti massimi della sua stagione.

"Non so se la migliore in assoluto, ma una delle migliori. Vincere a San Siro è sempre una bella impresa. Siamo orgogliosi di quella vittoria, in uno stadio dove hanno giocato tanti grandi campioni, contro una squadra che è tra le migliori"