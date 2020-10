Scamacca negativo al coronavirus: niente panchina, l'esito arriva tardi

L'attaccante del Genoa non è riuscito ad essere della gara contro l'Inter: esito arrivato tre ore prima, da regolamento devono essere almeno quattro.

Può finalmente respirare il di Maran, colpito duramente dal coronavirus nel mese di ottobre ed ora nuovamente con tutta la rosa, o quasi, a disposizione. Per la gara contro l' niente da fare però per Gianluca Scamacca, nonostante il tampone negativo.

Questo è però arrivato alle 15:30, ovvero tre ore dalla gara contro l'Inter a Marassi: il protocollo prevede di fatto la comunicazione dell'esito del tampone almeno quattro ore prima e dunque niente da fare per Maran, che non ha potuto portare Scamacca nemmeno in panchina.

Il tempone di Scamacca aveva dato esito indefinito sabato mattina e dunque quello nuovo, rapido, ha dato responso negativo troppo tardi. Per l'ex ci sarà la possibilità di tornare in campo o semplicemente in panchina per la prossima sfida di campionato, prevista il primo novembre.

