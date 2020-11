Scamacca è esploso con il Genoa e l'Under 21: miglior marcatore italiano in stagione

L'attaccante 21enne sta dimostrando di poter essere decisivo nelle gare che contano, in Nazionale e con la maglia dei rossoblù.

Se a qualcuno viene chiesta l'età di Gianluca Scamacca , probabilmente nella stra-grande maggioranza dei casi, dirà che l'attaccante romano è sui 24-25 anni. Questo perchè la mente pensa al passato, al suo nome che gira incontrollato già da un quinquennio. Invece trattasi di un 21enne, che sta realmente esplodendo in questo 2020.

Classe 1999, nato il primo gennaio, Scamacca è l'attaccante italiano che maggiormente si sta mettendo in mostra in questa nuova stagione. Non solo con la maglia del proprio club, ovvero il , ma anche con quella della Nazionale Under 21. I numeri sono incredibili: 9 goal in 10 partite, miglior marcatore italiano finora in stagione, tra club e nazionali. Meglio di Immobile e Belotti per intenderci, centravanti di spicco dell' di Mancini. Che Gianluca lo tiene sott'occhio da diverso tempo.

Con il Genoa sei goal in sette presenze, di cui quattro in : una delle due in invece non è arrivata proprio in maniera banale, vista la rete per permettere ai rossoblù di pareggiare il Derby contro la (terzo più giovane marcatore della stracittadina dietro Galante e Icardi). Samp a cui ha realizzato una doppietta anche in coppa, confezionando un eurogoal con un destro dal limite di rara bellezza.

Qualcosa che è passato sotto traccia al grande pubblico, probabilmente per la mancanza dei tifosi e della normalità calcistica nel Derby, ma Scamacca comincia a rendersi conto che una volta tornato il vecchio pallone, il suo nome potrà essere in prima pagina. Ci stava pensando il , qualche mese fa, dopo i lampi in Serie B: nella stagione 2019/2020 Scamacca ha brillato con la maglia dell' , riuscendo a siglare nove reti in campionato e quattro in Coppa Italia ed ora sta decisamente dimostrando di poter avere un posto da titolare e da protagonista nella massima serie nonostante la giovane età. E pensare che solo qualche anno fa si era ritrovato al PEC Zwolle in ...

Come detto, anche quando indossa l'azzurro dell'Under 21 il risultato non cambia: doppietta contro Lussemburgo, un goal e un assist contro la . E considerando la filosofia di Mancini, che ha dimostrato di non temere di aprire le porte della Nazionale maggiore anche ai giovani, non sorprenderebbe vedere il nome di Scamacca nelle prime convocazioni del 2021. Per cercare di diventare la scommessa per l'Europeo o per poter provare ad essere una sicurezza dell'Italia dopo la rassegna continentale. Questioni future, che non sembrano distrarlo più di tanto dal suo unico, vero obiettivo: il goal.