Scamacca e la staffetta al West Ham: titolare in Europa, tre reti fin qui

In Premier è partito titolare solo una volta, in Europa è la prima scelta: tre reti in Conference League in quattro gare per l'ex Sassuolo.

Gianluca Scamacca, dopo voci di calciomercato continue, alla fine ha lasciato Sassuolo e Serie A per approdare a Londra, in maglia West Ham. Un club, quello degli Hammers, che nel 2022/2023 deve fare i conti con un calendario a dir poco fitto, in virtù della qualificazione in Conference League e le diverse competizioni interne britanniche.

Per questo motivo, per Scamacca non c'è la possibilità di giocare ogni gara, ogni tre giorni. In avanti il West Ham ha confermato Michail Antonio, puntando però anche sull'ex Genoa per avere una valida alternativa. La decisione di mister Moyes? Uno in campionato, uno in Conference.

Se Antonio è il titolare di Premier, titolare in questo primo mese di gare ufficiali, con Scamacca pronto a subentrare nella ripresa, l'attaccante italiano è invece la prima scelta in Conference. Nel girone B che comprende anche Steaua Bucarest, Silkeborg e Anderlecht, c'è lui a guidare l'attacco.

In rete sia all'andata che al ritorno nei preliminari contro il Viborg, Scamacca ha segnato anche nel match del secondo turno contro il Silkerborg, dopo aver giocato metà gara contro lo Steaua. Terzo goal in Europa per l'azzurro, mentre risultano ancora zero quelli in campionato.

Scamacca è partito titolare solamente nella sfida contro l'Aston Villa, l'unica vinta fin qui in Premier dal deludente West Ham. Per il resto solo ingressi nella ripresa, prima di rimanere fermo per due gare a causa di un virus contratto proprio dopo la gara contro il Villans: due match, tra cui quello contro il Chelsea, saltati, prima dello stop del campionato in seguito alla scomparsa della Regina Elisabetta.

Titolare contro il Silkeborg, Scamacca ha segnato il secondo goal del West Ham, muovendosi bene e sfruttando con il destro la disattenzione dei padroni di casa. Difficile che possa essere utilizzato come titolare ogni tre giorni, ma ora come ora sta risultando decisamente più freddo sotto porta rispetto ad Antonio.

Ora come ora, almeno fino alla sosta, la situazione scelta da Moyes, che non sembra ancora in bilico visto il cammino europeo a tappare i problemi interni, risulta essere questa. Verrà modificata in corso d'opera?

Si vedrà: appuntamento all'autunno, per capires se Moyes riuscirà ad invertire il difficile cammino di Premier, magari portando Scamacca a compiere gli straordinari. Abbandonando così l'idea di staffetta fin qui utile solamente in territorio continentale.