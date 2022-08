Gianluca Scamacca ha giocato nel finale di Nottingham-West Ham senza lasciare il segno. E la sua squadra perde per 1-0.

C'è tanta attesa per il rendimento di Gianluca Scamacca in Premier League. L'attaccante italiano, acquistato dal West Ham, era sceso in campo nell'ultima mezz'ora contro il Manchester City senza lasciare traccia.

E, anche contro il Notthingam, Scamacca è partito dalla panchina ma sul risultato di 1-0 per gli avversari è stato lanciato nella mischia al posto di Antonio, ovvero il compagno con cui presumibilmente si giocherà la maglia da titolare per tutta la stagione.

L'ingresso di Scamacca però non ha cambiato il corso della gara, anzi. L'ex attaccante del Sassuolo ha toccato solo tre palloni in poco più di venti minuti, sbagliando due sponde e senza mai trovare il modo di tirare verso la porta del Nottingham che ha così portato a casa i tre punti.

Per il West Ham d'altronde è stata una partita a dir poco stregata come dimostrano i due legni colpiti dagli Hammers e il rigore sbagliato da Rice prima dell'ingresso in campo di Scamacca.

Il tempo per riscattare un inizio decisamente deludente comunque non manca di certo al bomber azzurro, che ha bisogno di un normale periodo di ambientamento in un calcio molto diverso da quello italiano.