Scamacca apre ad una big: "Vice di un campione di 38 anni, sì"

Nel prossimo turno di campionato il Genoa sfiderà il Milan dell'idolo di Scamacca, Ibrahimovic: rossoneri da tempo sulle tracce del 22enne.

Ha atteso qualche anno prima di poter strappare pagine dei giornali da protagonista in Serie A. Gianluca Scamacca oggi è uno dei giovani italiani più richiesti dalle big, Juventus e Milan su tutte. L'imminente sessione estiva di calciomercato avrà anche lui tra i nomi di più alto impatto.

Trascinatore dell'Italia Under 21, il classe 1999 ha vissuto una stagione altalenante con la maglia del Genoa, tra periodi a dir poco positivi e momenti di continua panchina. Ora, però, è tornato ad essere importante per i liguri, con Ballardini che ha scelto di puntarci su.

Il futuro? Per ora nebuloso, anche su Scamacca sembra disposto a scendere a patti per una carriera importante. Il 22enne ha infatti parlato a Sportweek, evidenziando come in caso di necessità non sarebbe male giocare in una grande alle spalle di un fuoriclasse.

Per molti un richiamo all'idolo Ibrahimovic e alle voci sul Milan:

"Un giovane deve giocare il più possibile, rubando i segreti. Sì, poi è chiaro che se fai il vice di un campione che però a 38 anni non può giocarle tutte, il discorso cambia"

Il Milan sta da tempo osservando i progressi di Scamacca, valutando se puntare su di lui nelle prossime stagioni, come giovane bomber su cui probabilmente anche la Nazionale azzurra maggiore deciderà di virare nel post Europeo itinerante che si disputerà a giugno.

Proprio la squadra rossonera sarà la prossima avversaria del Genoa e di Scamacca in campionato. Le voci su un trasferimento a Milano, così come a Torino, continueranno per settimane, fino all'apertura del calciomercato. Allora si potrà veramente cominciare ad analizzare il suo futuro, dopo un passato fatto di rincorse ed esplosioni all'improvviso.