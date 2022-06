Esordio e nuova posizione, ereditata da Gasp: Mancini schiera Scalvini a centrocampo

Il giovane dell'Atalanta fa il suo debutto con la maglia Azzurra, ma non in difesa: il commissario tecnico lo manda in campo in mediana.

Il presente, a volte, si legge a partite dal passato, in vista del futuro: quello di Giorgio Scalvini è senza dubbio interessante. Il classe 2003, reduce dalla sua prima stagione in Serie A con l'Atalanta, ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale. Più tecnico-tattica che altro la scelta di Roberto Mancini di mandarlo in campo nella sfida tra Germania e Italia: poi c'è tanto valore simbolico, ed è ovvio, ma ci arriviamo con ordine. Il dato è altrettanto importante: con Luiz Felipe, Caprari e lo stesso Scalvini diventano 50 i giocatori fatti esordire dal commissario tecnico durante la sua esperienza in Azzurro. Non un numero da poco.

Per Scalvini, comunque, come detto, si è trattato di una scelta tecnico-tattica: è l'intervallo della sfida del Borussia Park e il risultato è sul 2-0. Mancini ci pensa è inserisce il giocatore atalantino: non in difesa, ma a centrocampo. Non una decisione che deve lasciar sorpresi, se si pensa anche alle parole dello stesso giocatore, intervenuto negli scorsi giorni in conferenza stampa. "Gasperini e Mancini mi hanno detto che posso fare il centrocampista: lo facevo già da piccolo, mi piace giocare in quel ruolo". E infatti in Nazionale va in quella zona del campo, già occupata in Serie A in una gara con l'Atalanta, quella contro la Lazio a fine gennaio. In quel caso all'Olimpico, nella sfida terminata per 0-0, Scalvini andò a centrocampo, dal primo minuto. Un giocatore giovane dalle tantissime risorse: tutte da scoprire.