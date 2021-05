La scalata di Jorginho: dalla Serie C2 con la Sambonifacese alla finale di Champions

Nel 2011 giocava in Serie C2 con la Sambonifacese, il 29 maggio contenderà la Champions League al Manchester City: la scalata da sogno di Jorginho.

Sono diverse le firme sulla terza finale conquistata dal Chelsea nella sua storia: in primis quella di Tuchel, poi quelle dei giocatori, che hanno assimilato i dettami del mister tedesco in poche settimane, come se nulla di nuovo fosse accaduto.

Uno dei pilastri del progetto londinese è Jorginho, ormai da anni in lotta ai massimi livelli: con Lampard era finito un po' in sordina (cinque panchine consecutive in Premier League tra novembre e dicembre) e Tuchel lo ha rimesso al centro del gioco, puntando fin dal primo istante sulle sue geometrie in mezzo al campo.

L'italo-brasiliano è stato uno dei migliori in campo a 'Stamford Bridge' contro il Real Madrid: due occasioni create e percentuale del 92,1% di passaggi riusciti, oltre ad un'ottima fase di interdizione che ha spezzato la manovra madrilena. Perfetta l'intesa con Kanté, con cui divide la mediana senza mai pestarsi i piedi a vicenda: movimenti in piena sintonia conosciuti a memoria come i versi di una poesia.

Dati al top che lo proiettano verso la finalissima del 29 maggio a Istanbul, teatro della sfida al Manchester City di Guardiola: un traguardo eccezionale per Jorginho, che nel 2011 militava in Serie C2 tra le fila della Sambonifacese, in prestito dal Verona.

Una scalata che ha trovato il suo apice dopo dieci anni, in attesa del definitivo salto di qualità anche con la maglia della Nazionale, di cui sarà uno dei giocatori più rappresentativi ai prossimi Europei itineranti in programma tra giugno e luglio.

Da ragazzo di belle speranze a campionissimo di livello internazionale: la vita di Jorginho è cambiata da così a così, per la gioia dei tifosi del Chelsea e del ct Mancini. Con un ritorno in Italia come desiderio per nulla nascosto all'orizzonte.