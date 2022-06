Scaduto il termine per i riscatti: da Morata a Oliveira, futuro da scrivere

E' scaduto il termine per il riscatto dei giocatori in prestito: diversi gli scenari futuri per molti protagonisti dell'ultima Serie A.

La giornata di venerdì 17 giugno ha rappresentato una sorta di snodo cruciale per diversi club di Serie A, in vista della stagione 2022/2023.

Una data non banale. Tutt'altro. Si è trattato infatti dell'ultima giornata a disposizione dei club italiani per esercitare il diritto di riscatto nei confronti di quei giocatori ingaggiati nella scorsa stagione a titolo temporaneo.

Tempo di conferme o di addii, insomma, e le sorprese non sono mancate. Ogni riferimento a Merih Demiral è puramente voluto. Quando tutti gli indizi sembravano spingere verso un prematuro addio, l'Atalanta è tornata sui propri passi proprio al fotofinish, accordando la cifra pattuita con la Juventus e rilevando il cartellino del centrale turco che, salvo ulteriori colpi di scena dal fronte mercato estivo, vestirà il nerazzurro anche nella prossima stagione.

Rimanendo ancorati alle questioni di casa Juve, c'è la situazione legata ad Alvaro Morata: scaduti i termini per il riscatto da parte dei bianconeri, l'attaccante spagnolo farà ritorno - quantomeno per il momento - all'Atletico Madrid che ne detiene il cartellino. Nonostante il gradimento e la soddisfazione reciproca tra la società torinese e il centravanti iberico, le richieste dei Colchoneros per il riscatto hanno spinto la Juve verso il proverbiale passo indietro, anche se la sensazione è che il canale possa riaprirsi magari verso il segmento finale della finestra estiva.

Dinamiche che, di fatto, hanno stoppato anche il rapporto tra la Roma e Sergio Oliveira: le pretese economiche del Porto, considerate decisamente troppo alte per le casse romaniste, hanno spinto il club capitolino a non esercitare l'opzione d'acquisto a titolo definitivo, seppur conservando la speranza di poter tornare ad alimentare i discorsi più avanti e a cifre più contenute.

Sodalizi che si rompono, sodalizi che proseguono. E' il caso di Anguissa e del Napoli, pronti a continuare insieme dopo che i partenopei hanno versato i 15 milioni di euro pattuiti nelle casse del Fulham.

Bis di riscatti, invece, in casa Milan: i campioni d'Italia daranno continuità sia al rapporto con Alessandro Florenzi che con Junior Messias. Il tutto in sintonia con quanto fatto dal Verona che ha formalmente riscattato dal Cagliari Giovanni Simeone dopo la grande stagione impreziosita da 17 goal all'ombra dell'Arena.

Ad arricchire il capitolo delle liaison destinate a proseguire, non vanno dimenticati Arthur Theate e Guglielmo Vicario, rispettivamente diventati di esclusiva proprietà di Bologna e Empoli dopo un'annata di altissimo profilo.

In chiusura, salutano la Serie A tre protagonisti dell'ultimo torneo nostrano: la Fiorentina saluta sia Lucas Torreira - di ritorno all'Arsenal - che Krzysztof Piatek, in procinto di rientrare all'Hertha Berlino. Ai due ormai ex viola, si aggiunge Josip Brekalo, autore di una stagione positiva con la maglia del Torino, ma deciso a non proseguire con i colori granata. Richiesta puntualmente esaudita dai vertici del Toro, chiamati a vagliare nuove opportunità di mercato.