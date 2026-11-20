Come seguire SC Bastia-Villefranche Beaujolais con una VPN
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Presentazione della partita
Lo SC Bastia ospita il Villefranche Beaujolais in Ligue 3: entrambe le squadre cercano di lasciarsi alle spalle un periodo di risultati altalenanti e di allontanarsi dalle zone basse della classifica.
Il Bastia arriva a questa sfida dopo aver perso l’ultima partita di campionato, 2-0 contro il Rouen, e vuole tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi. L’ultimo successo in campionato, il 2-0 sul Quevilly, ha dimostrato che la squadra è in grado di ottenere risultati, ma la continuità è mancata.
Il Villefranche ha perso 2-0 contro il Quevilly nella sua più recente partita di Ligue 3, anche se lo scorso fine settimana si è riscattato battendo il Paray in Coppa di Francia. Quel risultato in coppa conterà poco in questa sfida, con la classifica di campionato che diventa la priorità.
Rispettivamente al 13° e al 16° posto in Ligue 3, i due club sanno quanto siano importanti i punti in palio. Li separano tre posizioni, ma a questo livello i distacchi sono ridotti.
Di seguito tutti i dettagli sulla trasmissione, l’orario d’inizio e le notizie sulle squadre in vista di questa sfida di Ligue 3.