Come guardare SC Aubagne Air Bel-Amiens con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 3 - Game Week 12 7 nov 2026 - 08:45

Lo SC Aubagne Air Bel ospita l’Amiens in Ligue 3. La squadra del sud cerca di interrompere un periodo difficile contro un’avversaria che nelle ultime settimane ha mostrato molta più continuità.

L’Aubagne è 17° nella classifica di Ligue 3 e fatica molto a ottenere risultati. Ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, subendo molti goal e senza riuscire a trovare continuità né in casa né in trasferta.

L’Amiens arriva in condizioni ben più stabili. La squadra del nord è ottava in classifica ed è imbattuta nelle ultime tre gare di Ligue 3, con vittorie e pareggi in una serie che suggerisce come stia trovando il proprio ritmo.

Il divario di forma tra le due squadre è netto. L’Aubagne non è riuscito a fermare gli avversari, mentre l’Amiens ha mostrato una certa solidità difensiva e produttività offensiva, che gli danno fiducia in vista della sfida.

Per l’Aubagne è una partita importante. Il pubblico di casa e la possibilità di conquistare tre punti contro una squadra di metà classifica rappresentano una delle occasioni più concrete per allontanarsi dalla zona retrocessione.

L’Amiens, però, non prenderà alla leggera la trasferta. I risultati fuori casa hanno caratterizzato il suo recente periodo positivo e la squadra cercherà di prolungare la propria imbattibilità in un campionato dalla classifica corta, dove ogni punto conta.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che devi sapere su come guardare questa partita di Ligue 3, compresi l’orario del calcio d’inizio e le informazioni sulla diretta streaming.

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