Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Ligue 3
team-logoSC Aubagne Air Bel
team-logoAmiens
Guarda su Ligue 1+
Con il contributo di

SC Aubagne Air Bel-Amiens in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

SC Aubagne Air Bel vs Amiens
SC Aubagne Air Bel
Amiens
Ligue 3

Tutto quello che c’è da sapere per vedere in diretta SC Aubagne Air Bel-Amiens, partita di Ligue 3 in programma oggi.

Come guardare SC Aubagne Air Bel-Amiens con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza, oppure da un’altra parte del mondo in cui potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può esserti utile una rete privata virtuale (VPN).

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Procurati una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VP affidabile e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita l’emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi & trova la diretta. Crea un account presso l’emittente ufficiale o accedi al tuo account per ottenere l’accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

crest
Ligue 3 - Game Week 12

Lo SC Aubagne Air Bel ospita l’Amiens in Ligue 3. La squadra del sud cerca di interrompere un periodo difficile contro un’avversaria che nelle ultime settimane ha mostrato molta più continuità.

L’Aubagne è 17° nella classifica di Ligue 3 e fatica molto a ottenere risultati. Ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, subendo molti goal e senza riuscire a trovare continuità né in casa né in trasferta.

L’Amiens arriva in condizioni ben più stabili. La squadra del nord è ottava in classifica ed è imbattuta nelle ultime tre gare di Ligue 3, con vittorie e pareggi in una serie che suggerisce come stia trovando il proprio ritmo.

Il divario di forma tra le due squadre è netto. L’Aubagne non è riuscito a fermare gli avversari, mentre l’Amiens ha mostrato una certa solidità difensiva e produttività offensiva, che gli danno fiducia in vista della sfida.

Per l’Aubagne è una partita importante. Il pubblico di casa e la possibilità di conquistare tre punti contro una squadra di metà classifica rappresentano una delle occasioni più concrete per allontanarsi dalla zona retrocessione.

L’Amiens, però, non prenderà alla leggera la trasferta. I risultati fuori casa hanno caratterizzato il suo recente periodo positivo e la squadra cercherà di prolungare la propria imbattibilità in un campionato dalla classifica corta, dove ogni punto conta.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che devi sapere su come guardare questa partita di Ligue 3, compresi l’orario del calcio d’inizio e le informazioni sulla diretta streaming.

Notizie sulle squadre & rose

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google