Savinho: l'ultimo talento brasiliano che finisce al Manchester City

Il Manchester City, più in generale il City Football Group (CFG), non ha mai nascosto di voler acquistare tutti i migliori giovani talenti sudamericani.

A causa della Brexit, d'altronde, è molto più facile acquistare in Sudamerica che nel resto d'Europa e alcuni di questi ragazzi vengono girati ai club satellite del gruppo nella speranza che diventino veri campioni.

Kayky, Yan Couto, Talles Magno e Metinho sono solo alcuni dei giocatori brasiliani che sono entrati a far parte dei club di proprietà del CFG negli ultimi anni, mentre l'esterno argentino Dario Sarmiento è nel giro del City dopo essere stato acquistato dall'Estudiantes nel 2021.

Il prossimo giocatore a unirsi a questo gruppo dovrebbe essere Savinho, dato che il CFG ha trovato un accordo per 6,5 milioni di euro (5,5 milioni di sterline / 7,5 milioni di dollari) con l'Atletico Mineiro per ingaggiare l'ala.

La cifra potrebbe aumentare di altri 6 milioni di euro (5 milioni di sterline/7 milioni di dollari) al raggiungimento di determinati obiettivi, con il 17enne che si unirà al Troyes nell'estate del 2022, ritrovando il suo connazionale Metinho, che si è aggregato al club francese nell'estate 2021.

Anche l'Arsenal si era interessatsa a Savinho ma il City è stato più rapido a chiudere per un ragazzo che da diversi anni brilla nelle squadre giovanili del suo Paese.

Savinho è stato ingaggiato dall'Atletico quando aveva solo 11 anni, nel 2015, ed è stato subito promosso nell'Under 13.

"Lui è di So Mateus, Espirito Santo. Ha giocato per una squadra nella sua città. Poi sono venuti qui a Belo Horizonte per giocare contro Atletico e Cruzeiro. Ha giocato una partita contro la nostra squadra, Sintetic Ball, e si è messo in evidenza", ha spiegato a GOAL, Juliano Rodrigues, l'agente di Savinho.

"Ho visto che aveva delle qualità e ho consigliato a Fred Cascardo, che all'epoca era il direttore dell'accademia dell'Atletico, di prenderlo subito".

L'esterno ha continuato a giocare con i ragazzi più grandi nell'Accademia dell'Atletico, distinguendosi per la qualità del suo mancino.

Savinho gioca regolarmente sulla destra per tagliare dentro o fornire assist, proprio come uno dei suoi idoli calcistici, Arjen Robben.

Mentre più recentemente è stato paragonato ad Antony, protagonista dell'Ajax e della nazionale brasiliana nell'ultimo anno.

Lo stesso Savinho è stato costantemente inserito nelle selezioni giovanili del Brasile e ha fatto parte della rosa che ha vinto il campionato sudamericano Under 15 nel 2019.

Un anno dopo, ha firmato il suo primo contratto da professionista con l'Atletico, un accordo che ha attirato l'attenzione a causa della clausola rescissoria da 60 milioni di euro (50 milioni di sterline / 66 milioni di dollari) inclusa al suo interno.

Sebbene il suo stipendio fosse più simile a quello che guadagna di solito un giocatore della sua età, Savinho è comunque riuscito a realizzare il suo sogno, ovvero acquistare una casa per sua madre.

"E' molto legato a sua madre. Lei lo aiuta molto", spiega Rodrigues, inoltre la madre di Savinho ha un ruolo attivo nella gestione delle sue finanze, per non lasciare che il figlio esageri con lo stile di vita.

In campo, Savinho è stato convocato per la prima volta per gli allenamenti contro la prima squadra dell'Atletico nel 2020, dove ha subito attirato l'attenzione del tecnico Jorge Sampaoli.

L'allenatore argentino era al Santos quando Rodrygo si è messo in evidenza prima di passare al Real Madrid, e secondo quanto appreso da GOAL ha descritto Savinho come "molto più forte" del vincitore dell'NXGN 2020.

"Savio è un giocatore molto giovane, che ha un grande futuro", ha detto Sampaoli dopo averlo fatto esordire tra i professionisti nell'ottobre 2020, in una delle otto presenze in prima squadra che ha collezionato prima della fine della stagione.

"Si è allenato insieme ai suoi compagni di squadra e conosciamo le sue capacità. Ci fidiamo molto di lui per il futuro".

Mentre Savinho ha raccolto molto giocando con e contro la prima squadra, è all'interno della struttura dell'accademia che ha davvero imparato cosa serve per avere successo all'Atletico.

"Ai miei tempi all'Accademia dell'Atletico, è sempre stato molto importante", ha detto a GOAL l'ex direttore delle giovanili del club, Junior Chavare. "Era un giocatore che si impegnava molto e professionale, nonostante la sua giovane età".

"Con lui abbiamo lavorato su alcune cose fondamentali attraverso il programma 'DNA Alvinegro', svolto nel 2019 e nel 2020. Poi è andato ad allenarsi con la squadra di Sampaoli, a lui è sempre piaciuto".

Sampaoli ha lasciato l'Atletico in vista della stagione 2021, ma il suo sostituto, Cuca, ha comunque puntato su Savinho schierandolo in 13 partite nel corso dell'anno, la maggior parte nel campionato regionale piuttosto che in Serie A.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Atletico ha un altro nuovo allenatore per il 2022, Antonio Mohamed e, finora, Savinho è rimasto ai margini, ma probabilmente solo perché sta per lasciare il club.

In ogni caso sembra che il CFG abbia messo le mani su un'altra gemma sudamericana. Ora tocca a Savinho dimostrare di poter puntare al Manchester City.

Per ulteriori informazioni sui migliori talenti del calcio giovanile segui NXGN su Instagram TikTok.