Saul infiamma i social: "Nuovo club". È legato agli eSports?

Saul ha twittato un messaggio che ha messo in allarme i tifosi dell'Atletico: "Lo comunicherò tra 3 giorni". Ma l'addio dovrebbe essere scongiurato.

Saul lascia l' . Lo hanno pensato in molti, se non tutti, coloro che oggi pomeriggio hanno aperto Twitter e - bam! - si sono visti sbattere in faccia l'ultimo messaggio del gioiello adi Simeone. Così improvviso, così apparentemente insensato, da lasciare senza fiato i tifosi.

"Voglio comunicarvi qualcosa di importante per me", ha scritto Saul.

Che cosa? Un apparente cambio di squadra che, secondo quanto scritto dal mancino dell'Atletico, diventerà ufficiale mercoledì.

"Nuovo club. Lo annuncerò fra 3 giorni".

🔴 COMUNICADO 🔴



Os quería comunicar algo importante para mí. pic.twitter.com/ptEAD8falU — Saúl Ñiguez (@saulniguez) May 31, 2020

Un colpo al cuore per i sostenitori dell'Atletico Madrid, perché sì, Saul è un potenziale campione, ma una trattativa concreta per il suo addio alla Capitale spagnola al momento non c'è. Ed è proprio per questo che il tweet ha colto un po' tutti di sorpresa.

In realtà, il "nuovo club" di cui ha scritto Saul non sarebbe legato al calcio: si tratterebbe in realtà di un nuovo progetto nel mondo degli eSports, nel quale Saul è coinvolto alla pari di altri calciatori della , come l'ex atleticano Griezmann oppure Morata, suo attuale compagno di squadra.

Altre squadre

In ogni caso, tra non molto l'arcano sarà definitivamente svelato. Mercoledì si saprà con certezza a che cosa ha voluto fare riferimento Saul con il suo ultimo, controverso tweet. Per i tifosi dell'Atletico saranno tre giorni di leggera ansia.