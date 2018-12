Saudade Pato: "Voglio tornare in Brasile e vincere un Mondiale per club"

Nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2019 (con annessa clausola rescissoria da 25 milioni di euro ed ingaggio da 9 milioni a stagione), Alexandre Pato vuole lasciare la Cina ed il Tianjin Quanjian.

L'attaccante brasiliano, intervistato nel corso del programma televisivo Esporte Espetacular, ha dichiarato di voler tornare in patria. Alla base di questa decisione motivazioni in primis di carattere familiare (la malattia della sorella, adesso guarita).

"E' stato in periodo molto difficile. Dal punto di vista calcistico mi auguro di poter vincere ancora dei titoli, sono sicuro che ci riuscirò. Mi piacerebbe tornare in Brasile e vincere un Mondiale per club con la maglia di un club verdeoro".