Sassuolo-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sassuolo e Verona si sfidano per sperare nell'Europa League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

• Partita: Sassuolo-Verona

• Data: sabato 13 marzo 2021

• Orario: 15:00

• Canale TV: Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 satellite)

• Streaming: Sky Go, Now TV

L'Europa League, tramite il settimo posto, è ancora possibile. Oltre le grandi di Serie A, sono Sassuolo e Verona a tentare di qualificarsi in territorio continentale per la stagione 2021/2022. A confronto, non potranno sbagliare per provare ad avvicinare le posizioni d'elite.

Il Sassuolo è reduce dalla sconfitta contro l'Udinese, mentre il Verona da quella contro il Milan. Entrambe sono nella parte sinistra della classifica, con i gialloblù avanti di due lunghezze, decise a lottare fino all'ultimo per una qualificazione ai preliminari di Europa League.

Nella gara d'andata giocata lo scorso novembre, la squadra di De Zerbi ha avuto la meglio per 2-0: una vittoria in trasferta maturata grazie alle reti di Boga e Berardi. Di fronte Caputo da una parte e Lasagna dall'altra per conquistare i tre punti.

Sassuolo-Verona si gioca sabato 13 marzo 2021 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia: calcio d'inizio programmato alle ore 15:00. Ancora una volta match a porte chiuse causa pandemia di coronavirus.

Sassuolo-Verona sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, detentrice di sette partite delle dieci di ogni giornata di Serie A: diretta tv su Sky Sport (canale numero 251 del satellite).

La gara del 27esimo turno di Serie A tra Sassuolo e verona sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio offerto agli abbonati Sky: basterà scaricare l'app su pc, smartphone e tablet.

In alternativa, sarà possibile godersi la partita su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili seguendo le linee guida del portale.

Il match tra Sassuolo e Verona potrà essere seguito anche su Goal, grazie alla nostra diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti.

De Zerbi riproporrà Caputo come prima punta, supportato da Defrel, Djuricic e Berardi. In mezzo giocherà Maxime Lopez insieme a Locatelli, mentre tra i pali ci sarà regolarmente Consigli. Retroguardia a quattro composta da Muldur, Chiriches (favoriti rispettivamente su Toljan e Marlon), Ferrari e Rogerio.

Nel Verona ancora out Vieira. A centrocampo ci saranno Fararoni, Tameze, Veloso e Lazovic. Lasagna unica punta, con Zaccagni e Barak alle sue spalle. Confermata la formazione battuta dal Milan, con Silvestri in porta, difeso da Magnani, Gunter e Ceccherini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.