Sassuolo-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo sfida in casa il Verona nella 28ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 giugno 2020

28 giugno 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Segui Sassuolo-Verona in diretta streaming su DAZN

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi affronta il Verona di Ivan Juric nella 28ª giornata di , che mette in palio punti importanti per la zona . Gli emiliani sono dodicesimi in classifica a quota 33, con un cammino di 9 successi, 6 pareggi e 12 sconfitte, mentre gli scaligeri sono noni con 38 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 9 k.o.

Computo statistico in perfetta parità nelle 4 partite finora giocate in Serie A fra le due formazioni, che hanno vinto 2 volte ciascuna. Sono due invece le volte in cui il tecnico neroverde De Zerbi ha affrontato il Verona in Serie A: in entrambe le occasioni è uscito vincente.

Francesco Caputo è il bomber stagionale del Sassuolo con un bottino personale di 14 goal, Samuel Di Carmine è invece il miglior realizzatore del Verona a quota 5 reti.

I gialloblù, che sono reduci da un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare, non vincono da 5 trasferte in campionato, avendo ottenuto 4 pareggi consecutivi e una sconfitta. Il Sassuolo invece ha collezionato 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio contro l'Inter nelle ultime 4 partite giocate. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-VERONA

Sassuolo-Verona si giocherà la sera di domenica 28 giugno 2020 al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, senza i tifosi sugli spalti per rispetto delle disposizioni contenute nel protocollo per contrastare l'emergenza sanitaria. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 10ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 19.30.

La partita Sassuolo-Verona sarà trasmessa in diretta da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart-tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sassuolo-Verona sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Sassuolo-Verona in diretta streaming anche su pc e notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma o mediante la app. In entrambi i casi per visualizzare la gara occorrerà selezionare il match fra quelli presenti in palinsesto.

Dopo il fischio finale dell'arbitro, l'evento integrale e la gara saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la partita in diretta testuale: collegandosi sul sito troveranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le occasioni più importanti della gara.

De Zerbi potrebbe apportare alcuni cambiamenti alla formazione che ha imposto il pari all' a San Siro. In attacco non dovrebbero esserci novità, con Caputo centravanti e alle sue spalle sulla trequarti Berardi, Djuricic e Boga. In mediana spazio a Locatelli in coppia con Obiang, con Magnanelli verso la panchina. In difesa sull'out di sinistra si rivedrà dal 1' Kyriakopoulos al posto di Rogerio, con Muldur a destra e in mezzo il ritorno di Magnani in tandem con Gian Carlo Ferrari. Consigli a protezione della porta neroverde.

Cinque assenze per Juric, che dovrà fare a meno di Faraoni, squalificato, e di Dawidowicz, Eysseric, Pessina e Danzi, tutti infortunati. Due i ballottaggi. In difesa, davanti al portiere Silvestri, Gunter e Rrahmani si contendono una maglia nella linea a tre con Rrahamani e Kumbulla. Sulla trequarti Verre è favorito su Salcedo per affiancare Zaccagni alle spalle del centravanti, ruolo nel quale dovrebbe essere confermato nuovamente Di Carmine. A centrocampo Adjapong e Lazovic sulle due fasce, con Amrabat e Veloso interni.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Adjapong, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.