Sassuolo-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo alla nona giornata di A ospita il Venezia: tutto sulla partita, da dove è possibile vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

SASSUOLO-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Venezia

Sassuolo-Venezia Data: 23 ottobre 2021

23 ottobre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Non c'è tempo di respirare per la Serie A: tre turni in una settimana. Si inizia con l'ottava giornata. Tra le altre gare spicca quella tra Sassuolo e Venezia .

Segui Sassuolo-Venezia solo su DAZN. Attiva ora

I neroverdi, dopo il cambio di allenatore (via De Zerbi, ecco Dionisi) stanno un po' faticando a ritrovare la propria identità. I lagunari, invece, con la guida di Zanetti, hanno trovato la prima vittoria al Penzo e si sono rilanciati alla grande in ottica salvezza.

Entrambe sono a 8 punti: il Sassuolo ha conquistato una vittoria nelle ultime cinque giornate (ci sono anche tre k.o.), il Venezia ha vinto una gara, ma ne ha pareggiate due nelle ultime cinque (imbattuto dal 2-0 contro il Milan). Segna poco la squadra lagunare (6 reti) e subisce molto (12 goal):

Anche il Sassuolo deve ancora registrarsi con 9 reti segnate e 11 subite. Ben due sconfitte al Mapei Stadium per la squadra di Dionisi, mentre quella di Zanetti, invece, ha vinto una volta lontano dalla Laguna.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sassuolo-Venezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO SASSUOLO-VENEZIA

La sfida tra Sassuolo-Venezia è in programma per sabato 23 ottobre 2021. Calcio d'inizio fissato per le ore 18.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Per poter assistere al match tra rossoblù e neroverdi è necessario avere un abbonamento a DAZN , che trasmetterà in esclusiva la partita. Disponendo di una moderna smart tv basterà accedere all'applicazione e selezionare l'evento desiderato, mentre con un televisore di altro genere è necessario avere uno dei seguenti supporti e collegarlo alla tv: TIMVISION BOX, console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Sassuolo-Venezia sarà curata da Andrea Calogero. Il commento tecnico, invece, sarà di Stefan Schwoch

Oltre che in televisione, la partita in programma al Mapei Stadium, tra Sassuolo e Venezia, sarà visibile anche in streaming. per guardarla sul proprio computer bisogna collegarsi al sito di DAZN, mentre se il dispositivo scelto è uno smartphone o un tablet è necessario scaricare e accedere all'app. A fine partita saranno disponibili on demand per gli abbonati gli highlights, oltre all'evento per intero da poter rivedere.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match tra Sassuolo e Venezia verrà seguito anche qui su Goal. Accedendo al portale, potrete trovare le formazioni ufficiali e il racconto testuale della partita.

Sassuolo con Consigli in porta, Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio in difesa. Maxime Lopez e Frattesi in mezzo, Berardi, Raspadori e Djuricic alle spalle di Scamacca.

4-3-3 per il Venezia con Romero in porta, Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni e Haps in difesa. Crnigoj, Ampadu e Busio in mediana. Aramu, Henry e Okereke in attacco.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.