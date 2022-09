Sassuolo-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo vuole rialzarsi, l'Udinese vuole volare: tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming, oltre alle formazioni.

SASSUOLO-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Sassuolo-Udinese

: Sassuolo-Udinese Data : 11 settembre 2022

: 11 settembre 2022 Orario : 15.00

: 15.00 Canale tv : DAZN

: DAZN Streaming: DAZN

Il Sassuolo vuole rialzarsi dopo due 0-0 di fila, mentre l'Udinese, reduce dal 4-0 contro la Roma, non vuole smettere di sognare in grande. Al Mapei Stadium si affrontano la formazione neroverde e quella bianconera, che si avvicinano alla partita con obiettivi diversi tra loro.

Il Sassuolo ha iniziato il campionato in maniera piuttosto discontinua: la formazione di Dionisi ha conquistato appena una vittoria nelle prime sei giornate, al secondo turno contro il Lecce. L'Udinese, invece, ha vinto le ultime tre partite ed è reduce dallo straripante 4-0 inflitto alla Roma, raggiunta in classifica a quota 10 punti.

Nello scorso campionato, la gara giocata al Mapei Stadium tra il Sassuolo e l'Udinese si è conclusa sul punteggio di 1-1. All'andata, disputata alla Dacia Arena, la formazione friulana aveva invece vinto 3-2.

Di seguito le informazioni su dove vedere Sassuolo-Udinese in diretta tv e streaming, oltre alle formazioni della partita.

ORARIO SASSUOLO-UDINESE

Sassuolo-Udinese, gara della sesta giornata della Serie A 2022/23, è in programma per il pomeriggio di domenica 11 settembre 2022 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il match inizierà alle ore 15.00.

DOVE VEDERE SASSUOLO-UDINESE IN TV

Sassuolo-Udinese è un'esclusiva DAZN e sarà visibile in diretta tv scaricando l'app della piattaforma, oppure, per chi è abbonato anche a Sky, attivando ZONA DAZN e seguendo la partita al canale numero 215 del satellite.

SASSUOLO-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Si potrà seguire Sassuolo-Udinese anche in diretta streaming, sempre tramite abbonamento a DAZN: in questo caso si potrà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app sui propri dispositivi mobili.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sassuolo-Udinese sarà raccontata su DAZN dalla coppia di telecronisti formata da Federico Zanon e Sergio Floccari.

IN DIRETTA SU GOAL

Sassuolo-Udinese sarà raccontata in diretta anche da GOAL, con un live testuale che vi permetterà di non perdervi nessuna azione di rilievo della sfida tra la squadra di Dionisi e quella di Sottil.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-UDINESE

Ancora senza gli infortunati Traoré e Berardi, il Sassuolo conferma quasi in toto l'undici titolare di Cremona, con il neo arrivato Laurienté nel tridente completato da Pinamonti e Kyriakopoulos. Thorstvedt ha recuperato, ma potrebbe essere sostituito da Matheus Henrique. Sempre out anche Muldur.

Maggiori dubbi nell'Udinese, che senza Bijol dovrebbe schierare Ebosse e non Nuytinck. In mezzo al campo Makengo e probabilmente Lovric sono destinati a riprendersi una maglia da titolari. Ballottaggio Success-Beto in attacco.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil