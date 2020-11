Sassuolo-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sassuolo a caccia della vetta momentanea in Serie A, di fronte l'Udinese: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

SASSUOLO-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 6 novembre 2020

20:45 Canale : Sky

Una vetta momentanea, certo, ma il Sassuolo può veramente sognare grandi cose nel match di venerdì sera, che aprirà la settima giornata di . Contro l'Udinese, infatti, possibile balzo come prima della classifica per la squadra di De Zerbi.

Dopo aver battuto il , il Sassuolo si trova a quattordici punti in classifica, a -2 dalla capolista : in attesa della gara contro i rossoneri, il lanciatissimo team neroverde può dare una scossa alla Serie A, continunando a stupire ogni tifoso d' .

L'Udinese è invece reduce proprio dalla sconfitta contro il Milan, nella quale ha però dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Per Gotti però situazione decisamente difficile, con una vittoria e tre punti conquistati fin qui a fronte di ben cinque sconfitte.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Sassuolo-Udinese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO SASSUOLO-UDINESE

La partita tra Sassuolo e Udinese si giocherà al Mapei Stadium alle ore 20:45 di venerdì 6 novembre 2020: match in programma in quel di Reggio Emilia, senza tifosi.

Sassuolo-Udinese sarà visibile in diretta esclusiva tv sul satellite, e dunque su Sky. Per assistere all'anticipo del venerdì servirà sintonizzarsi su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251.

Sassuolo contro Udinese, gara della settima giornata di Serie A, sarà trasmessa anche in . Coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la gara con dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso il servizio Sky Go.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio streaming di Sky che permette la visione dei vari eventi acquistando uno dei pacchetti proposti.

Sarà possibile seguire la gara tra il Sassuolo e l'Udinese anche sul nostro portale grazie alla diretta testuale. Su Goal tutti gli aggiornamenti della sfida della Sardegna Arena minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

Senza Djuricic, Haraslin e Federico Ricci, contagiati dal coronavirus, nè Caputo e Berardi che sono out per problemi muscolari, De Zerbi potrebbe confermare la squadra che ha battuto il Napoli, con l'unica variante di Marlon al posto dell'infortunato Chiriches. Raspadori giostrerà da prima punta, supportato da Traorè e Boga. A centrocampo ci sarà la coppia formata da Locatelli e Maxime Lopez, con Muldur e Rogerio sulle fasce, mentre a difendere Consigli spazio per Ayhan, Marlon e Gian Marco Ferrari

Okaka ancora prima punta per Gotti, con Lasagna (favorito su Pussetto) e Deulofeu esterni. In mezzo Arslan in regia, con De Paul e Pereyra mezzali. Musso in porta, terzini titolari Stryger Larsen e Samir, giocheranno invece centrali di difesa De Maio e Becao.

SASSUOLO (3-4-2-1): Consigli; Ayhan, Marlon, G. Ferrari; Muldur, Locatelli, M. Lopez, Rogerio, H. Traorè, Boga; Raspadori.

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Becão, Samir; De Paul, Arslan, Pereyra; Lasagna, Okaka, Deulofeu.