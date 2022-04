Sassuolo tra recuperi e defezioni: rientra Djuricic, out Berardi

In vista della trasferta sul campo del Cagliari, Dionisi ritrova il trequartista serbo out da ottobre. Berardi non ce la fa e non sarà convocato.

Dopo l'ennesimo successo di prestigio della sua stagione, il Sassuolo riparte dalla trasferta della Unipol Domus dove affronterà il Cagliari. Trasferta 'delicata' per i neroverdi, alle prese contro una squadra pienamente coinvolta nella bagarre salvezza e bramosa di punti vitali per la propria classifica. Nella conferenza stampa della vigilia, però, il tecnico Alessio Dionisi ha annunciato che il capitano Domenico Berardi non farà parte della spedizione in terra sarda (contusione alla caviglia) mentre rientrerà Filip Djuricic. L'articolo prosegue qui sotto Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 33ª giornata

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati Il trequartista serbo, ai box da ottobre, ha ripreso ad allenarsi da qualche settimana e può tornare a tutti gli effetti a disposizione del proprio allenatore: "In avanti recuperiamo Djuricic finalmente e sono contento di questo. Peccato che torni solo ora ma lo aspettavamo. Non ci sarà Berardi ma sarà egregiamente sostituito". E per rimanere in tema di recuperi, a Cagliari ci sarà anche Matheus Henrique, anch'esso pienamente recuperato.