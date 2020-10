Sassuolo-Torino, troppa nebbia: la Goal Line Technology non funziona

Niente tecnologia a causa della nebbia al Mapei Stadium: in caso di goal fantasma, toccherà all'arbitro Guida prendere una decisione.

Reggio Emilia è avvolta dalla nebbia. E pure - , anticipo della quinta giornata di . Visibilità precaria, ma al Mapei Stadium si gioca regolarmente. Con qualche problema, però: la Goal Line Technology non funziona.

Il motivo? Proprio le condizioni climatiche non ideali, che stanno impedendo una limpida visione della gara tra la formazione di De Zerbi e quella di Giampaolo. Il corretto funzionamento delle telecamere che servono per sbrogliare la matassa in caso di goal fantasma, infatti, è impedito dalla presenza della nebbia.

In sostanza: in caso di goal dubbio, col pallone che potrebbe aver superato interamente la linea come no, l'arbitro Guida di Torre Annunziata non avrà a disposizione alcun supporto tecnologico. E dunque dovrà decidere con la propria testa se assegnare la rete oppure no.

Un imprevisto in una gara particolarmente delicata per entrambe le formazioni: se il Sassuolo può volare momentaneamente in testa in caso di successo, il Torino deve rialzarsi dopo aver perso tutte e tre le gare di campionato disputate fino a questo momento.