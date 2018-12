Sassuolo-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Sassuolo ospita il Torino nella 17ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi ospita il Torino di Walter Mazzarri nella 17ª giornata di Serie A . I neroverdi sono sesti in classifica con Roma e Atalanta a quota 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, i granata occupano invece il 10° posto assieme alla Fiorentina con 22 punti e un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

Il ghanese Kevin-Prince Boateng è il miglior marcatore degli emiliani con 4 goal in 11 presenze, mentre 'Il Gallo' Andrea Belotti è il giocatore più prolifico degli ospiti con 5 reti in 16 partite giocate. Il Sassuolo è reduce da 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Torino ha riportato una vittoria, un pareggio e una sconfitta nel Derby con la Juventus nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-TORINO

Sassuolo-Torino si giocherà sabato 22 dicembre 2018 alle ore 15.00 al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Sarà l'11° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE SASSUOLO-TORINO IN TV E STREAMING

La partita Sassuolo-Torino sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-TORINO

De Zerbi dovrà ancora rinunciare agli infortunati Adjapong, Boateng, Boga e Sernicola, oltre che allo squalificato Djuricic. Lirola e Di Francesco saranno i due esterni, mentre a centrocampo la regia sarà affidata a Sensi e Duncan e Bourabia agiranno da mezzali. Il tandem d'attacco infine sarà ancora composto da Babacar e Berardi.

Mazzarri sostituirà l'infortunato Sirigu con Ichazo, mentre in attacco torna Iago Falque al posto di Zaza. Per il resto nell'undici titolare dei granata non dovrebbero esserci grosse novità. Difesa blindata con Izzo, N'Koulou e Djidji, a centrocampo Aina e Ansaldi sono favoriti per agire sulle fasce rispetto a Parigini e Berenguer.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Bourabia, Sensi, Duncan, Di Francesco; Babacar, Berardi.

TORINO (3-5-2): Ichazo; Izzo, N'Koulou, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Iago Falque.