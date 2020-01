Sassuolo-Torino, goal di Rincon o autogol di Locatelli?

Dubbi sull'assegnazione del goal che ha sbloccato Sassuolo-Torino: il tiro di Rincon è stato intercettato da Locatelli prima che varcasse la linea.

Vantaggio del con giallo a Reggio Emilia. Al ventesimo minuto della gara contro il , infatti, a sbloccare il risultato è stato un tiro di Rincon che però prima di varcare la linea è stato intercettato da Manuel Locatelli .

L'ex centrocampista del , a Consigli ormai battuto, ha cercato disperatamente di respingere il pallone finendo invece per spingerlo nella propria porta.

Un episodio questo per certi versi molto simile a quello della scorsa settimana in - , quando Di Lorenzo aveva deviato nella sua rete un tiro di Immobile. In quell'occasione la Lega aveva assegnato il goal al bomber biancoceleste.

Stavolta invece, dopo aver cambiato idea diverse volte la Lega ha considerato la deviazione di Locatelli decisiva , assegnando dunque l'autogoal al centrocampista del Sassuolo .