Sassuolo-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sassuolo e Torino a confronto nella quinta giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il quinto turno di si apre con due squadre dall'umore opposto. Il di De Zerbi, reduce da tre vittorie ed un pareggio che lo hanno portato a -2 dalla vetta occupata dal , affronta un ancora a zero punti ma con una gara da recuperare.

Per il Sassuolo dunque la possibilità di prendersi momentaneamente la vetta della classifica in attesa del Milan, mentre il Torino dovrà provare a muovere la classifica: Giampaolo già in discussione in virtù di una partenza ad dir poco negativa.

Nell'ultimo turno di campionato il Sassuolo è riuscito a rimontare la gara contro il , battendo il team rossoblù per 4-3 dopo essere passato in svantaggio con un tris. Il Torino è stato invece superato dal per 2-1, dopo essere andato in vantaggio.

In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-TORINO

La gara tra Sassuolo e Torino si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il 23 ottobre 2020: appuntamento alle ore 20:45.

L'anticipo della quinta giornata tra Sassuolo e Torino verrà trasmesso in diretta esclusiva tv da Sky, precisamente da Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251.

I clienti Sky potranno seguire Sassuolo-Torino in diretta attraverso Sky Go, collegandosi con i loro pc e notebook al sito ufficiale, oppure scaricando l'applicazione su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Per tutti c'è inoltre la possibilità rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire diversi eventi sportivi, fra cui le gare della Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-TORINO

Grazie aavrete anche la possibilità di seguire la partitaancheCollegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con tutti i goal, gli eventi e le azioni salienti della stessa.

De Zerbi potrebbe proporre Boga titolare per la prima volta, anche se avanza la candidatura di Maxime Lopez, con Djuricic e Berardi a completare il tridente dietro Caputo. In mezzo spazio per Bourabia e Locatelli, con Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos davanti all'estremo difensore Consigli.

Nel Torino conferma per Belotti e Bonazzoli in attacco, ballottaggio tra Gojak e Lukic sulla trequarti. In mezzo Rincon con Segre e Linetty, Sirigu tra i pali. Vojvoda e Rodriguez terzini, ed infine Bremer e Nkoulou come centrali del 4-3-1-2 granata. Out Izzo e Baselli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Segre, Rincon, Linetty; Gojak; Bonazzoli, Belotti.