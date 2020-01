Sassuolo-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Sassuolo sfida il Torino nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto De Zerbi sfida in casa il di Walter Mazzarri nell'anticipo della 20ª giornata di . Gli emiliani sono quindicesimi in classifica assieme alla con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, i piemontesi si trovano all'8° posto a quota 27 con 8 vittorie, 3 pareggi e 8 k.o. e distano 2 lunghezze dal 6° posto che a fine stagione significherebbe .

Le due formazioni si sono affrontate 6 volte in Serie A in casa dei neroverdi, e questi ultimi non hanno mai vinto, con un bilancio di 5 pareggi e una sola vittoria del Torino. Quest'ultima è arrivata nella prima gara interna in Serie A con i granata, guidati allora da Ventura, capaci di imporsi 2-0 il 19 gennaio 2014 con le reti di Immobile e Brighi.

Fra tutte le squadre della Serie A, il Sassuolo è quella che finora ha segnato meno goal da palla inattiva, appena 2. Contro gli emiliani, affrontati 7 volte in carriera, il tecnico Walter Mazzarri non ha mai perso, ottenendo 5 vittorie e 2 pareggi. I neroverdi sono reduci da una vittoria e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, i granata invece hanno collezionato un pareggio, una sconfitta e 2 successi consecutivi nelle ultime 4 gare disputate in campionato.

Francesco Caputo e Domenico Berardi sono i bomber del Sassuolo con 8 goal segnati a testa, mentre Andrea Belotti è il miglior realizzatore del Torino con 9 centri stagionali in Serie A. 'Il Gallo', inoltre, ha proprio negli emiliani la sua vittima preferita in Serie A, avendo rifilato loro 8 reti in 10 confronti, andando sempre a segno negli ultimi 5. Di contro Simone Verdi è in astinenza realizzativa ormai da 24 partite, suo primato negativo in carriera. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SASSUOLO-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Torino

Sassuolo-Torino Data: 18 gennaio 2020

18 gennaio 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SASSUOLO-TORINO

Sassuolo-Torino si disputerà il pomeriggio di sabato 18 gennaio 2020 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, è previsto alle ore 18.00. Sarà il 14° confronto in Serie A fra le due formazioni.

L'anticipo Sassuolo-Torino sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca del match sarà curata da Geri De Rosa, che sarà affiancato da Renato Zaccarelli al commento tecnico.

Gli abbonati Sky, se lo vorranno, avranno anche la possibilità di seguire la sfida Sassuolo-Torino in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

De Zerbi ritrova Berardi dopo la riduzione della squalifica. Il giocatore calabrese agirà da trequartista destro, con Djuricic - favorito su Traoré - dietro la punta, e Boga a sinistra. Davanti a loro ci sarà nuovamente Caputo: Defrel è recuperato ma partirà dalla panchina. Sulla mediana, dopo il turno di stop, si rivedrà Locatelli in coppia con Magnanelli. Si fermano per infortunio Duncan e Gian Marco Ferrari. Il forfait di quest'ultimo si somma a quelli di Marlon e Chiriches, cosicché al centro della difesa ci sarà l'innesto di Peluso accanto a Romagna. I terzini saranno Toljan e Kyriakopoulos, mentre fra i pali ci sarà Consigli.

Mazzarri punterà nuovamente sul 3-4-2-1. Dietro al centravanti Belotti i due trequartisti saranno nuovamente Verdi, perdonato dopo il pentimento seguito alla contestazione per il cambio contro il , e Berenguer. In mediana sulle due fasce agiranno De Silvestri a destra e Ola Aina a sinistra, vista l'assenza per infortunio di Ansaldi, con Lukic accanto al rientrante Rincon in mezzo. In difesa linea a tre con Izzo, N'Koulou e Bremer, fra i pali agirà Sirigu. Ancora out per infortunio Zaza, mentre saranno a disposizione Iago Falque e Lyanco.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti