Sassuolo-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo ospita il Torino nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Torino

Sassuolo-Torino Data: 17 settembre 2021

17 settembre 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Sassuolo di Alessio Dionisi ospita il Torino di Ivan Juric nell'anticipo del venerdí della 4ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono al 9° posto in classifica dopo 3 partite, con un cammino di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, i piemontesi occupano l'11ª posizione a quota 3 con una vittoria e 2 sconfitte.

Negli 8 precedenti nel massimo campionato in casa del Sassuolo, si registra una netta prevalenza dei pareggi, ben 6, a fronte di una vittoria per parte per le due squadre.

Filip Djuricic è il migliore marcatore dei neroverdi con 2 reti realizzate nelle prime 3 gare, fra i granata 5 dei 6 goal finora realizzati sono stati invece il frutto di un autogoal e di 5 giocatori diversi. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-TORINO

Sassuolo-Torino si disputerà venerdì 17 settembre 2021 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 17ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma per le ore 20.45.

L'anticipo del venerdì, Sassuolo-Torino, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Sassuolo-Torino su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Sassuolo-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Dionisi confermerà il 4-2-3-1, marchio di fabbrica dei neroverdi. Oltre ai due indisponibili Obiang e Romagna, è in dubbio Raspadori, che potrebbe saltare la sfida con i granata per un affatticamento. Se non ci sarà, sarà Raspadori ad agire da centravanti, con Berardi, Djuricic e Boga alle sue spalle. In mediana tandem composto da Maxime López e Frattesi. In difesa coppia centrale composta da Chiriches e Gian Marco Ferrari, mentre a destra Toljan può essere preferito a Muldur e a sinistra Rogerio a Kyriakopoulos. Fra i pali giocherà Consigli.

Juric manderà invece in campo il Torino con il 3-4-2-1. Sanabria sarà l'unica punta, visti gli infortuni occorsi a Belotti e Zaza. A supporto, sulla trequarti, agiranno probabilmente Pobega e Pjaca, con Verdi ai box. Singo e Brekalo (Ansaldi fuori per infortunio) saranno i due cursori sulle fasce, mentre Lukic e Mandragora agiranno da interni. In difesa, davanti al portiere Milinkovic-Savic, linea a tre composta da Zima, Bremer e Ricardo Rodríguez (k.o. Djidji e Izzo).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Maxime López, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Scamacca.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Ricardo Rodríguez; Singo, Lukic, Mandragora, Brekalo; Pobega, Pjaca; Sanabria.