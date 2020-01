Sassuolo-Torino, Berardi gioca e segna: fino alla vigilia era squalificato

La riduzione della squalifica a Domenico Berardi è stata determinante per il Sassuolo: al Mapei Stadium la gara l'ha risolta l'attaccante neroverde.

Il ha ottenuto una vittoria di fondamentale importanza in chiave salvezza: i neroverdi ribaltano il risultato contro il Torino al 'Mapei Stadium' grazie alle reti di Boga e Domenico Berardi, che non sarebbe neanche dovuto essere della partita.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'attaccante neroverde, fino alla decisione della Corte Sportiva d'Appello nella giornata di ieri, avrebbe dovuto saltare la sfida contro i granata a causa dell'espulsione ricevuta al termine del match con il : la riduzione della squalifica concessa al Sassuolo ha permesso a Berardi non solo di giocare contro il , ma anche di segnare la rete del definitivo 2-1.

Per Berardi si è trattato della 9 rete in campionato, un bottino importante quello accumulato dall'attaccante classe '94. La vittoria odierna, raggiunta grazie ad una rimonta dopo l'autogol di Locatelli, è stata una grande reazione da parte della compagine di De Zerbi: gli emiliani, infatti, arrivavano da tre sconfitte consecutive e anche sopra l'allenatore neroverde stavano iniziando ad incombere dei dubbi. Per il Torino, invece, si è trattato di una grande beffa, con l'uomo che non doveva esserci per squalifica che si è rivelato poi fatale.