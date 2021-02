Sassuolo-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sassuolo e Spezia si sfidano nella ventunesima giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

SASSUOLO-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Sassuolo-Spezia

• Data: sabato 6 febbraio 2021

• Orario: 15:00

• Canale TV: Sky Sport

• Streaming: Sky Go, Now TV

Il pareggio ottenuto a Cagliari all'ultimo respiro ha evitato al Sassuolo un altro passo falso. Emiliani che non vincono da quattro partite e che, nella ventunesima giornata di Serie A, dovranno provare a farlo contro lo Spezia.

Liguri reduci da due ko consecutivi, rimediati contro la Roma all'Olimpico e al 'Picco' per mano dell'Udinese, che hanno risucchiato la squadra di Italiano nuovamente nella zona caldissima della classifica.

Sassuolo a quota 31 punti, lo Spezia invece in 20 giornate di campionato ne ha collezionati 18.

Tutto su Sassuolo-Spezia: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-SPEZIA

Sassuolo-Spezia si gioca sabato 6 febbraio 2021 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia: calcio d'inizio programmato alle ore 15:00.

La partita tra il Sassuolo e lo Spezia è un'esclusiva Sky, detentrice di sette partite delle dieci di ogni giornata di Serie A: diretta tv su Sky Sport (canale numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre).

Sassuolo-Spezia sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio offerto agli abbonati Sky: basterà scaricare l'app su pc, smartphone e tablet.

In alternativa, sarà possibile godersi la partita su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili seguendo le linee guida del portale.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match tra Sassuolo e Spezia potrà essere seguito anche su Goal, grazie alla nostra diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti.

Sassuolo senza Berardi ancora ai box e lo squalificato Maxime Lopez: conferma per Marlon-Ferrari come tandem difensivo a protezione di Consigli, con Muldur (favorito su Toljan) e Rogerio terzini. Obiang e Locatelli giostreanno in mediana, tra le linee Traorè, Djuricic e Boga a supporto di Caputo.

L'articolo prosegue qui sotto

Infermeria piena in casa Spezia, privo anche di Pobega e Saponara fermati dal giudice sportivo: dubbi Terzi-Erlic in difesa e Agoumé-Ricci nel ruolo di play, mentre Acampora ed Estevez si contendono una maglia da mezzala. in attacco Farias verso una maglia nel tridente.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Agoumé, Acampora; Gyasi, Galabinov, Farias.