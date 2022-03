Sassuolo-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Sassuolo-Spezia

• Data: venerdì 18 marzo 2022

• Orario: 18:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Ultime nove gare di campionato, le squadre iniziano ad andare alla ricerca di punti pesanti per centrare i rispettivi obiettivi. Non sembra avere di questi problemi il Sassuolo, ampiamente al di sopra delle zone pericolose di classifica, mentre lo Spezia ha bisogno di qualche altro punto per salvarsi e restare in Serie A ancora un anno.

I neroverdi vengono dal pareggio sorprendente subito in rimonta in casa della Salernitana, con la squadra di Dionisi raggiunta all'80esimo da un goal di Milan Djuric.

Segui Sassuolo-Spezia su DAZN. Attiva ora

Lo Spezia invece arriva all'appuntamento in forma, forte della vittoria interna ottenuta lo scorso weekend contro il Cagliari.

ORARIO SASSUOLO-SPEZIA

La gara di Serie A tra Sassuolo e Spezia si giocherà venerdì 18 marzo al Mapei Stadium -Città del Tricolore di Reggio Emilia e il calcio d'inizio è fissato per le 18:45.

DOVE VEDERE SASSUOLO-SPEZIA IN TV

La partita Sassuolo-Spezia è trasmessa in esclusiva da DAZN e sarà visibile su una smart tv di ultima generazione connessa ad internet e collegata all’app della piattaforma. Per vederla può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

SASSUOLO-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Dionisi e Thiago Motta si potrà seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN. Per farlo basterà collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della partita è affidata a Alessandro Iori, con Alessandro Budel al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL, con la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-SPEZIA

Tutti a disposizione di Thiago Motta, che punta ancora sul 4-3-3 con Provedel in porta portetto da Amian, Erlic, Nikolaou e Reca. Kiwior-Bastoni-Maggiore il trio di centrocampo e Verde e Agudelo ad affiancare Gyasi centravanti.

Unico assente per Dionisi è Raspadori, espulso nella sfida contro la Salernitana. A sostituirlo in attacco ci sarà Defrel, con Traoré e Berardi suoi compagni di reparto dietro a Scamacca. A centrocampo ci saranno Lopez e Frattesi, mentre la difesa a quattro vedrà impegnati Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos. Consigli come sempre in porta.

L'articolo prosegue qui sotto

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Bastoni, Maggiore; Verde, Gyasi, Agudelo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Defrel, Traoré, Scamacca.