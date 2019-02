Sassuolo-SPAL: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Sassuolo ospita la SPAL nel derby emiliano della 25ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi ospita la SPAL di Leonardo Semplici nel derby emiliano della 25ª giornata di Serie A. I padroni di casa sono a metà classifica e occupano l'undicesimo posto con 30 punti, frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, mentre gli ospiti lottano per conquistare la salvezza e si trovano attualmente al 15° posto con l'Udinese a quota 22, con un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte.

Fra i neroverdi il miglior marcatore è l'attaccante senegalese Khouma Babacar con 6 goal in 21 presenze, mentre fra i biancazzurri il bomber Andrea Petagna è il giocatore più prolifico con 9 reti realizzate in 22 partite giocate. Il Sasuolo e la SPAL hanno ottenuto entrambe un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-SPAL

Sassuolo-SPAL si giocherà il pomeriggio di domenica 24 febbraio 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico del Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Fischio d'inizio previsto per le ore 15.00. Le due formazioni si affronteranno per la 4ª volta nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE SASSUOLO-SPAL IN TV E STREAMING

Il derby emiliano Sassuolo-SPAL sarà trasmesso in esclusiva da DAZN in diretta streaming e sarà visibile su diversi dispositivi, come ad esempio smart tv compatibili, computer, tablet e smartphone, oltre che collegando la propria tv a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4.

La partita resterà inoltre disponibile sulla piattaforma streaming per il servizio on demand, per cui tifosi e appassionati potranno prendere visione dell'intera gara o soltanto degli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-SPAL

De Zerbi dovrà rinunciare per squalifica a Berardi nel tridente offensivo, mentre dietro mancheranno Marlon e Sernicola per infortunio. Ha recuperato invece Magnani, che potrebbe comporre la coppia centrale con Peluso, con Lirola e Rogerio terzini. In mezzo al campo la regia sarà affidata a uno tra Sensi e Magnanelli (ques'ultimo in rimonta), mentre Duncan e Locatelli saranno le mezzali. In attacco Boga (favorito su Brignola e Di Francesco) e il rientrante Djuricic dovrebbero giocare come esterni offensivi, con Babacar in vantaggio su Matri per il ruolo di centravanti.

Out Schiattarella per squalifica, Semplici non potrà schierare causa infortunio anche Jankovic e Lazzari. A destra potrebbe giocare uno tra Dickmann o l'adattato Kurtic, con l'inserimento dal 1' di Murgia a centrocampo. In attacco è ballottaggio stretto tra Antenucci e Paloschi per affiancare Petagna. La difesa a tre, infine, dovrebbe essere composta da Cionek, Felipe e Bonifazi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Boga, Babacar, Djuricic.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Kurtic, Valoti, Murgia, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci.