Sassuolo-SPAL, le formazioni ufficiali: Floccari dal 1', fuori Babacar

Semplici deve ovviare all'assenza di Lazzari, spostando Murgia sull'esterno. In attacco trova spazio a sorpresa Floccari. De Zerbi rivoluziona tutto.

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo e SPAL:

SASSUOLO (3-5-2) Consigli; Demiral, Peluso, Ferrari; Adjapong, Sensi, Magnanelli, Djuricic, Rogerio; Boga, Matri

SPAL (3-5-2): Gomis; Bonifazi, Cionek, Felipe; Murgia, Valoti, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari.

La SPAL cerca di chiamarsi fuori dalla zona calda della classifica con i tre punti di oggi, mentre il Sassuolo proverà a consolidare la sua posizione tranquilla.

De Zerbi rivoluziona in tutto e per tutto il suo Sassuolo. Difesa a tre con Demiral e Ferrari, centrocampo a cinque con Adjapong e Rogerio a tutta fascia. In attacco escluso Babacar e spazio all'inedita coppia Matri-Boga.

Semplici risponde praticamente a specchio, con il suo classico modulo. L'assenza di Lazzari è rimpiazzata da Murgia, che dovrebbe agire da esterno. In attacco trova posto a sorpresa Floccari.