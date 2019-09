Sassuolo-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Sassuolo sfida la SPAL nel derby emiliano, lunch match della 4ª giornata di A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La domenica della 4ª giornata di si apre con il lunch match che mette di fronte nel derby emiliano il di Roberto De Zerbi e la di Leonardo Semplici. Entrambe le formazioni hanno 3 punti in classifica dopo le prime 3 giornate con un percorso di una vittoria e 2 sconfitte.

Segui Sassuolo-SPAL in diretta streaming su DAZN

I neroverdi hanno perso in trasferta con e e vinto in casa contro la , i biancazzurri dopo le sconfitte di misura con e si sono riscattati con una bella vittoria sulla nell'ultimo turno. Gli unici 2 precedenti nel massimo campionato in casa del Sassuolo si sono conclusi entrambi con il risultato di parità di 1-1. Nei 4 match complessivi fra le due squadre la SPAL non ha mai vinto, visto che i neroverdi si sono sempre imposti fuori casa (2 vittorie).

La striscia positiva fra le mura amiche della squadra di De Zerbi dura complessivamente da 5 giornate, considerando anche la passata stagione. L'esterno offensivo del Sassuolo, Domenico Berardi, è il capocannoniere del campionato di Serie A con 5 goal nelle prime 3 giornate (ma lui gli ha segnati in soltanto 2 gare) e se trovasse la rete anche nel derby diventerebbe il primo giocatore a realizzare 6 goal nelle prime 4 gare da Antonio Di Natale, che riuscì nell'impresa nella stagione 2009/2010.

Fra gli estensi, invece, il bomber Andrea Petagna ha iniziato bene anche la nuova stagione, e con 2 reti all'attivo è il miglior marcatore della formazione di Semplici. Kurtic, che ha indossato la maglia neroverde nella stagione 2013/2014 è l'ex della sfida. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SASSUOLO-SPAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-SPAL

Sassuolo-SPAL Data: 22 settembre 2019

22 settembre 2019 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SASSUOLO-SPAL

Il lunch match Sassuolo-SPAL si disputerà la mattina di domenica 22 settembre 2019 alle ore 12.30 nella cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia, sede delle gare casalinghe della formazione neroverde. Il confronto, che sarà diretto dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, sarà il 5° fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Il derby emiliano Sassuolo-SPAL sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN. Gli utenti potranno vedere la gara anche in tv se possiedono un moderno modello smart, oppure collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o avvalendosi di dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Sassuolo-SPAL sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. I clienti DAZN abbonati a Sky potranno comunque seguire la gara in tv come sempre attraverso la app e il decoder Sky Q.

La telecronaca della partita sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Tifosi e appassionati potranno seguire il derby emiliano Sassuolo-SPAL in diretta streaming anche sul proprio personal computer o su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma DAZN, mentre nel secondo bisognerà scaricare la app e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Dubbio tattico per De Zerbi, che valuta se affidarsi al consueto 4-3-3 o optare per un 4-3-1-2. Con Consigli fra i pali, a destra Marlon sarà preferito a Toljan, che entra in concorrenza sulla corsia mancina con Peluso, mentre al centro sarà confermato Chiriches accanto a Gian Marco Ferrari. A centrocampo la scelta della mezzala destra dovrebbe ricadere su Locatelli, con Obiang confermato in regia così come Duncan nel ruolo di mezzala sinistra. I dubbi si concentrano sull'attacco: i neroverdi potrebbero infatti presentarsi con il consueto tridente, e in questo caso Defrel affiancherebbe Berardi e Caputo, oppure alle spalle di questi ultimi potrebbe giocare Traoré in posizione di trequartista.

Semplici confermerà il 3-5-2 e in attacco punterà ancora sulla coppia Petagna-Di Francesco, con Floccari che partirà dalla panchina. A centrocampo a destra agirà D'Alessandro, mentre per il ruolo di esterno mancino è lotta a tre fra Reca, in vantaggio, Igor e Jacopo Sala. In regia ci sarà ancora Missiroli, con Murgia e Kurtic mezzali. In difesa Tomovic va verso la conferma come centrale sinistro a discapito di Felipe, peraltro non al meglio della condizione fisica. Con il serbo Cionek e Vicari, mentre fra i pali ci sarà Berisha.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marlon, Chiriches, G. Ferrari, Peluso; Locatelli, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Di Francesco.